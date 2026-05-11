U utorak će se održati prva polufinalna večer Eurosonga, a nastupit će i hrvatske predstavnice, grupa Lelek.
Tko će pobijediti na Eurosongu? Evo tko su favoriti i kako stoje hrvatske predstavnice Lelek
U nedjelju je svečano započelo 70. izdanje Eurosonga koje se ove godine održava u Beču. Tradicionalno, na tirkiznom tepihu su se pojavili predstavnici 35 zemalja koje se natječu ove godine, a predstavnice Hrvatske, grupa Lelek, očarale su u crno-bijelim kombinacijama.
Samo natjecanje započinje sutra, u utorak, a među natjecateljima u prvoj polufinalnoj večeri su i Lelekice. One nastupaju treće po redu s pjesmom 'Andromeda'. Večer, a i samo natjecanje, otvara Satoshi, predstavnik Moldavije, s pjesmom 'Viva, Moldova!'. Nastupaju još predstavnici Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije.
A tko će pobijediti ove godine i kako će se plasirati naše predstavnice? Prema stranici Eurovision world, najveću šansu za pobjedu ima Finska, odnosno Lampenius & Parkkonen s pjesmom 'Liekinheitin'. Njima kladionice daju čak 38 posto za pobjedu. Na drugom mjestu je grčki predstavnik Akylsas s pjesmom 'Ferto', a na trećem je Danska s pjesmom 'Før vi går hjem'.
Slijede Francuska, Australija, Izrael, Malta, Rumunjska, Italija i Švedska na 10. mjestu. Hrvatske predstavnice su na 13. mjestu sa svega 1 posto šanse za pobjedu, i bolje su rangirane od ostalih zemalja iz susjedstva koje se natječu.
Lavina, koji predstavljaju Srbiju, su na 22. mjestu i imaju manje od 1 posto šanse za pobjedu, dok je Crna Gora na 34., odnosno predzadnjem mjestu.
Ove godine se na Eurosongu ne natječe Slovenija, koja je još u prosincu najavila bojkot s još četiri zemlje. Naime, nakon što je Europska radiodifuzijska unija potvrdila da će se Izrael natjecati i ove godine, Španjolska, Nizozemska, Irska, Slovenija i Island su objavili da se neće natjecati. Slovenska nacionalna televizija neće ni prenositi Eurosong, već će umjesto toga emitirati poseban program naziva 'Glasovi Palestine'.
