Autobiografija Nicka Cavea: 'Knjiga preispituje naše živote'

Život glazbenika Nicka Cavea (62) sigurno je jedan od kontroverznijih na svjetskoj rock sceni, o čemu će se detaljnije moći čitati od sredine ožujka 2020., kada stiže ilustrirana autobiografija 'Stranger With Kindness'. U Hrvatskoj će se naći na policama Rockmarka, ali samo u originalnoj verziji jer neće biti prevođena.

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Autobiografija je osmišljena kao prateći materijal uz izložbu čiji će postav biti izložen u The Black Diamondu u Kopenhagenu, a na kojoj će Cave predstaviti svoje rukopise, umjetnička djela, osobne stvari – ukupno tristotinjak predmeta koji su obilježili njegov život. Dio tih predmeta naći će se i u knjizi, a pratit će ih Caveovi 'komentari i meditacije'. Glazbenu stranu Caveova života analizira Darcey Steinke.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

- Ovo je knjiga koja preispituje naše živote i ono što nas čini onima koji jesmo, ali i slavi znatiželju i moć kreativnosti - kažu iz izdavačke kuće.

Život ovog glazbenika je i više nego turbulentan. Tijekom nastupa, Cave je redovito 'urlikao' dok je pjevao o grijehu i razvratu, a slično je i živio. Heroin, speed i alkohol postali su dio njegove svakodnevice, a zbog problema s drogama nekoliko su ga puta i uhitili. Sreću i otrežnjenje od poroka napokon je pronašao 1997. kada je upoznao model i dizajnericu Susie Bick, koja mu je 1999. postala druga supruga, a godinu poslije dobili su blizance Ethana i Arthura.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

Skladan privatni život odlično je dopunjavao poslovne uspjehe, no 2015. obitelj je zadesila tragedija. Tada 15-godišnji Arthur poginuo je nakon što je uzeo LSD i pao s litice nedaleko od engleskog grada Brightona.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Nakon njegove smrti napisao sam dosta pjesama, ali nekako sam osjećao da njima izdajem ono što prolazimo ili, još gore, da izdajem Arthura. Nisu posjedovale potreban emotivni doseg pa sam ih bacio. Pronašao ih je redatelj Andrew Dominik u mojim notesima i upotrijebio ih u dionicama filma 'One More Time With Feeling'. Sada, s nekom jasnoćom, vidim da ima nešto moćno u njima, a tada to nisam mogao shvatiti. No sada pišem nove pjesme - rekao je glazbenik dvije godine nakon sinove smrti.

POGLEDAJTE VIDEO: