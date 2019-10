Nick Cave: 'Sinova smrt me je slomila, utjehu tražim u glazbi'

Uvijek sam prije svega imao obvezu da stvaram, rekao je jednom prilikom glazbenik, skladatelj, pjesnik i scenarist Nick Cave (62), kultna ličnost svjetske glazbene scene koji svoje djetinjstvo opisuje kao sretno. Međutim, čim je ušao u tinejdžerske godine, u njemu se probudio bunt. U srednjoj školi počeo se družiti s djecom problematičnog ponašanja koja su okupirala umjetnički odsjek škole.

Naposljetku, s njima je osnovao bend koji je ironično nazvao 'The Boys Next Door'. Bend je nastupao po pivnicama i vojnim klubovima. Kasnije su njegov bend preimenovali u 'The Birthday Party' te je postigao kultni status postavši predvodnikom post punk scene. Tijekom nastupa Cave bi urlikao dok je pjeva o grijehu i razvratu, a slično je i živio. Heroin, speed i alkohol postali su dio njegove svakodnevice, a zbog problema s drogama nekoliko su ga puta i uhitili.

Kako je rastao njegov uspjeh, rasla je i samodestruktivnost, a ovisnost ga je 'progutala'. Prekinuo je s dotadašnjom djevojkom, izbacili su ga iz svog berlinskog doma, a zbog nedostatka novca počeo je raspačavati drogu. Nastavio je raditi na novim albumima i napisao je knjigu.

Tako je pisao nove pjesme, a u potrazi za nadahnućem 1988. odselio se u Sao Paolo. Tamo je snimio hvaljeni album 'Murder Ballads'. Ondje je upoznao i svoju prvu suprugu Viviane Carneiro koja mu je 1991. rodila sina Lukea. U to vrijeme, odnosno deset dana prije, rođeno je i njegovo prvo dijete, sin Jethro, kojeg je dobio tijekom kratke afere s modelom Beau Lazenby. Ovim damama nije se oženio, kao ni s PJ Harvey u koju se zaljubio sredinom 1990-ih. Njihova ljubav i prekid nadahnule su ga za cijenjeni album 'The Boatman's Call'. Sreću i otrežnjenje od poroka napokon je pronašao 1997. godine kada je upoznao model i dizajnericu Susie Bick, koja mu je 1999. postala druga supruga, a godinu poslije dobili su blizance Ethana i Arthura.

Skladan privatni život odlično je dopunjavao poslovne uspjehe, no 2015. obitelj je zadesila tragedija. Tada 15-godišnji Arthur poginuo je nakon što je uzeo LSD i pao s litice nedaleko od engleskog grada Brightona.

- Nakon njegove smrti napisao sam dosta pjesama, ali nekako sam osjećao da njima izdajem ono što prolazimo ili, još gore, da izdajem Arthura. Nisu posjedovale potreban emotivni doseg pa sam ih bacio. Pronašao ih je redatelj Andrew Dominik u mojim notesima i upotrijebio ih u dionicama filma 'One More Time With Feeling'. Sada, s nekom jasnoćom, vidim da ima nešto moćno u njima, a tada to nisam mogao shvatiti. No sada pišem nove pjesme - rekao je glazbenik dvije godine nakon sinove smrti. Tako su dokumentarni film stvarali tijekom snimanja njegovog posljednjeg albuma 'Skeleton Tree'.

Cave je sam financirao film jer je htio zadržati apsolutnu kontrolu, a dogovorili su se da se izbace dijelovi koji glazbeniku ne odgovaraju. Također, nije htio sudjelovati u promociji filma, jer mu je bilo suviše bolno i neugodno.

Najdojmljivija je scena filma u kojoj razgovara sa suprugom: Cave razglaba o razlikama muškaraca i žena i potrebi potonjih da neprestano nešto premještaju po kući, tako da kad se vrati s turneje, jedva prepoznaje mjesto u kojem živi, no kad ona izvadi uramljenu Arthurovu sliku koju je nacrtao kao dijete i koju je ona tek nedavno pronašla, očito je da smo na delikatnom terenu, jer nijedno od njih dvoje ne zna kamo bi je stavili: ako je izlože u dnevnoj sobi, previše je tu bolnih uspomena, a i skrivati je nije rješenje.

Cave je u filmu otkrio kako je prevladao obiteljsku tragediju, najprije u taksiju kojim se voze londonskim ulicama, a kasnije i u vlastitom domu. Naime, Caveu je umjetnost potreba i sredstvo kojima nadilazi tugu.

- Pokušavam naći utjehu. Čitam knjige u kojima piše da moram pronaći snagu jer moj Arthur i dalje živi u mojem srcu. Da, on jest u mojem srcu, ali on ne živi, njega nema i to je bolno - rekao je Cave prije dvije godine.

- Čujem ga kako mi se obraća i vodi me, iako možda nije tu. Ti duhovi, poput ideja, govore o mogućnosti. Pratite svoje ideje, jer se s njihove druge strane nalaze promjene, razvoj i pokajanje. Prizovite ih i dajte im život, jer njihove nestvarne ruke nas vraćaju u svijet iz kojeg smo izbačeni - u bolju sadašnjost i nezamislive promjene - dodao je.

U glazbi je našao utjehu, nizao je koncerte te je između ostalog prije dvije godine nastupao i u Hrvatskoj. Tako je jednom prilikom imao koncert na Jarunu. Teško je pobrojati čime je sve legendarni Cave očarao jarunsku publiku. Iako je bio odjeven u savršeno krojeno odijelo te nosio gospodske cipele, legendarnog rokera to nije omelo da se spusti među publiku.

- Koji bi to pjevač još učinio? A pogotovo neko njegova glasa... - komentirali su očarani fanovi. Spustivši se među obožavatelje, Cave je odabrao, po njegovu mišljenju, najžešće te ih doveo na pozornicu.

Za razliku od njegovih mnogobrojnih kolega sa svjetskih pozornica, Caveu nisu potrebni ni pirotehnika niti složeni scenski spektakli. Dok se ostale mainstream zvijezde presvlače i po desetak puta u vrijeme koncerta, Cave svoj odnos s publikom, što je pokazao i u Zagrebu, gradi u kontaktu s ljudima. S jarunskom publikom uspostavio je poseban odnos.

