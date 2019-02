Autor Mišinih hitova završio je u bolnici: Srušio se u nesvijest

Novinar, tekstopisac, pjesnik i književnik Željko Krznarić zbog prsnuća aneurizme u trbuhu završio je 15. siječnja na Rebru, na teškoj operaciji koja je trajala gotovo sedam sati. Dobitnik Porina za pjesmu 'Uzalud vam trud svirači' i pobjednik 'Dore' s pjesmom 'Nek ti bude ljubav sva' već tri tjedna nalazi se na odjelu vaskularne kirurgije.

Foto: Privatni album

- Trenutno je stabilno i oporavlja se, no s obzirom na to da nije uobičajeno preživjeti puknuće aneurizme njemu trbuh do kraja nije zatvoren. Ne smije imati posjete, no medicinske sestre progledaju kroz prste poznatima, no drugi tjedan bi se rana trebala zatvoriti i da on bude zašiven i onda se nadamo da će doći kući - rekla nam je kći Lana Krznarić.

Kći tekstopisca objasnila nam je što se točno dogodilo.

- Dan prije nego što je završio na Rebru, bilo mu je loše, zvali smo hitnu i onda ga je odvezla na Rebro i njemu su nalazi bili dobri, pa su ga poslali doma. No njemu je i idući dan bilo loše, pa smo ga majka i ja odvezle na hitnu, no opet su ga poslali doma. No, poslijepodne nam se dva puta srušio u nesvijest i onda smo zvali hitnu i tad je jedan mladi doktor vidio aneurizmu kako kucka u trbuhu - govori nam Krznarić i dodaje:

- Njemu je arta prsnula i prije operacije, a kada su ga otvorili vidjeli su da ima još dvije koje nisu prsnule - u šoku govori kći pjesnika.

Foto: Croatia Records

- Imao je 10 posto šanse da preživi, hvala Bogu da je - kaže Lana. Kazala je da je u životu pogledala puno kriminalistički filmova, no ovom što joj se dogodilo pred očima bilo joj je teško gledati, no smatra da je sada njezin otac u najboljim rukama u kojima može biti.

Krznarić je trenutačno radi za radio 'Martin', imao je svakodnevno novinarske terene, prati gradsku upravu i gradonačelnika Milana Bandića. Po 12 sati je znao raditi, a 'bolest' ga je sustigla iznenada.

Foto: Privatni album

- To je bilo kao u filmu - objasnila je Lana. S majkom i sestrom izbjegava posjet ocu jer su oni strogo zabranjeni.

- Najrađe bi mu došli, grlili se njim i pazili ga - govori kći tekstopisca koja se nada da će joj se želja uskoro i ostvariti.

Krznarić je pisao pjesme i za Jasnu Zlokić 'Bježite suze', 'Idi suzo', Mišu Kovača 'Suza nebeska', Latino 'Dobar dan, zlato moje', Vladimira Kočiša Zeca 'Zadnja ruža', Kiću Slabinca 'Otiš’o je s mirisima jutra', Tomislava Ivčića, 'Nek’ ti bude ljubav sva' Tonyja Cetinskog, 'Zbog tebe sam to što jesam' Gazdi i 'Uzalud vam trud svirači' koju je napisao s Jasenkom Hourom.