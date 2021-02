Starleta Ava Karabatić (32) pohvalila nam se da njezin Instagram profil često posjeti trenutačno najbolji rukometaš svijeta Mikkel Hansen (33). Danski reprezentativac već je nekoliko puta kroz godine gledao Avine fotografije na Instagram storyjima, a starleta je rekla kako ga, osim njezinih atraktivnih poza, vjerojatno privuče i njezino prezime, koje je isto kao i ono francuskog rukometnog reprezentativca Nikole Karabatića (36), s kojim je u rodu.

- Veliki sam ljubitelj sporta, pogotovo rukometa. Rekla bih čak da ga volim više od nogometa, iako pratim sve, i tenis, košarku... Ali baš mi je bilo drago kad sam vidjela da je Mikkel gledao ono što objavljujem i to nekoliko dana nakon što je bilo finale SP u Egiptu na kojem je Danska dobila Švedsku 26:24. Za Dansku sam i navijala, oni su rukometna velesila - govori nam Ava.

U jednom trenutku počela je nabrajati utakmice i rezultate desetljećima stare, ali ona ih sve pamti. Toliko daleko seže njezina ljubav prema tom sportu.

Hansenu se nije javila privatnom porukom nakon što je vidjela da gleda njezine fotografije, možda i bi, ističe, da nije u problemima s Instagramom. Kao što smo nedavno izvijestili, Ava već mjesecima muku muči zbog te društvene mreže. Tri puta su joj hakeri provaljivali u profil i bila je primorana kreirati novi i krenuti ispočetka.

Na tom profilu imala je više od 120.000 pratitelja, a sad ima nešto više od 10 tisuća. Izgubila je i plavu kvačicu, koja označava verificiran profil i da je to ta 'prava Ava' pa smatra da bi Hansen mogao pomisliti kako to nije ona već lažni profil.

- Stalno mi se to događa. Otkako sam izgubila plavu kvačicu, a i napravila novi profil, zapravo sve gradim ispočetka. Imam oko 11 tisuća pratitelja i ljudi ne vjeruju da sam to ja. Čini im se malo. I je malo, ali doći ćemo mi do prave brojke koja je i bila. Da bi se uvjerili da sam ja moram im slati glasovne poruke, onda razvijemo i suradnju i sve pa im ispričam da su mi ukrali profil i tako. Teško je, pati mi i posao, ali što više ljudi zna za to što mi se dogodilo, bit će bolje i opet ću krenuti sa suradnjama - priča.

Kad bi morala zaigrati s Mikkelom, Karabatić kaže da ne bi pobijedila, ali ni izgubila.

- Bilo bi neriješeno. Ja sam u horoskopu bik, a on vaga. Bilo bi napeto do kraja - napominje Ava koja se prisjetila kako u školi nije voljela tjelesni.

- Radije sam čitala lektiru nego dolazila na sat tjelesnog. Spasila bih se kad bih otišla u knjižnicu, posudila Dostojevskog, Hemingwaya..., sve samo da izbjegnem tjelesni. Talentirana sam za sport, ali sam nekako više intelektualni tip, sklona ekspresionizmu i volim se povući i pisati kad mi dođe inspiracije. Jedino nikad nisam voljela veslanje. To mi je bila tlaka - kaže za kraj.