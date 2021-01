- Jo\u0161 jednom ponavljam, imam novi profil i samo on je moj. Vidjela sam da su otvoreni profili na moje ime i na drugim dru\u0161tvenim mre\u017eama kao \u0161to su Twitter, Tik Tok i sli\u010dno, ali to nisam ja. Netko se koristi mojim imenom. Znam da ljudima to mo\u017eda izgleda kao: 'Ah, samo ti je hakiran profil', ali moraju shvatiti da sam ja to godinama stvarala. Imala sam suradnje s hotelima i raznim brendovima tako da sada ne mogu ni raditi. Da bi ljudi povjerovali da im se prava Ava javlja, jer su u nevjerici po\u0161to imam tek ne\u0161to vi\u0161e od deset tisu\u0107a pratitelja na ovom novom profilu, moram im slati glasovne poruke. Tek tada znaju da sam to ja.\u00a0Nadam se da \u0107e se situacija brzo rije\u0161iti - pojasnila nam je uznemirena Ava.

Razgovarali smo i s njezinom odvjetnicom Cvitanovi\u0107 Vrzi\u0107, koja nam je rekla kako Ava sumnja tko bi to mogao biti, ali s imenima ne \u017eele u javnost.\u00a0

- Istina je da je Ava Karabati\u0107 podnijela kaznenu prijavu u studenom 2020. zbog osnovane sumnje u po\u010dinjenje kaznenog djela nedozvoljene uporabe osobnih podataka, s obzirom na to da je tre\u0107a osoba koriste\u0107i se njezinim profilima na dru\u0161tvenim mre\u017eama, a to se poglavito odnosi na Instagram, objavljivala eksplicitni sadr\u017eaj u njezino ime. Radi se o prete\u017eito pornografskom sadr\u017eaju pa je Ava radi osobne za\u0161tite podnijela prijavu, dok sam ja kao njezin opunomo\u0107enik 15. sije\u010dnja po njezinom nalogu sa\u010dinila dopunu kaznene prijave sa mo\u017eebitnim dokazima koji se odnose na po\u010dinjenje kaznenog djela od strane tre\u0107e osobe - rekla nam je odvjetnica.\u00a0

Upravo ono \u0161to nam je ispri\u010dala Ava, potvrdila nam je i njezina odvjetnica Andrea - zbog toga \u0161to se netko sada mo\u017ee javljati s Avina starog profila i predstavljati kao prava Karabati\u0107, starleta je morala reagirati i obraniti se.\u00a0

- Obzirom da je moja stranka imala verificiran Instagram profil kojeg nije lagano dobiti, taj isti profil s njezinim imenom i prezimenom je preimenovan u naziv 'Balkanske najzgodnije cure' i putem njega se objavljivao vrlo neugodan sadr\u017eaj. Zbog tih objava je na koncu moja stranka mogla odgovarati - pojasnila je Cvitanovi\u0107 Vrzi\u0107. Profil je sada uklonjen s Instagrama, a Ava poziva sve koji su je pratili na hakiranom profilu da je zaprate na novokreiranom.\u00a0

- Znam da sam uvijek bila provokativna s fotografijama i da nisam 'svetica', ali ovo \u0161to mi se doga\u0111a je vrlo ru\u017eno i ne \u017eelim to nikome. U velikom sam stresu - rekla je za kraj.\u00a0