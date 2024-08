Ava Karabatić brani Perišića: 'S Ivanom sam se igrala u pijesku, zabio mi je gol na igralištu...'

Čitam mnoge komentare i zaista je žalosno da su sada svi protiv Perišića iz Hajduka. Kod nas vlada vjerojatno ono 'kad si dobar, onda smo svi za tebe i obratno', poručila je bivša reality zvijezda, pjevačica i spisateljica Ava Karabatić (36) nedavno na društvenim mrežama. Pokazala je portret bivšeg Hajdukovog igrača, Ivana Perišića (35), i otkrila što je s njim povezuje.

- S Ivanom sam se kao mala igrala u pijesku na igralištu jer smo bili susjedi u Omišu i uvijek je kao dijete bio discipliniran. Sjećam se da je on pucao, a ja sam branila. I da, zabio mi je gol. Podrška za Ivana - dodala je na Instagram priči.

Foto: Instagram/screenshot

Ivan Perišić napustio je Hajduk nakon samo sedam mjeseci od dolaska na Poljud.

- Sritno ciloj ekipi, a o onome što se dogodilo možemo nakon toga - poručio je nakon što ga je trener Gennaro Gattuso izostavio iz momčadi za utakmicu protiv Lokomotive (1-1).

Split: Ivan Perišić i Josip Brekalo pozdravili su navijače na Poljudu prije početka utakmice | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Prije 20 dana razgovarao sam s Perišićem. Rekao je da želi ići. Dao sam mu šansu da igra. Po 20-25 minuta. Ne smije se zaključivati po rekla-kazala pričama. Ako neki igrač želi otići, to može dovesti do krivih razmišljanja i komplikacija unutar svlačionice. Ovo nije zatvorena priča. On je i dalje tu, sutra je novi dan - rekao je Gattuso nakon utakmice s Lokomotivom.

Novu 'životnu stranicu' okrenula je i Ava. Ove godine sudjelovala je na parlamentarnim izborima, pokušavajući ući u hrvatski sabor. Iako joj to nije uspjelo, najavila je skorije kandidature i buduće političke planove.

- Politika me strašno zanima, u srednjoj školi sam slušala predmet 'politika i gospodarstvo', a nedavno sam sudjelovala i u jednom kvizu, gdje je najviše pitanja bilo baš iz politike - rekla nam je Karabatić u ožujku.

Foto: Privatni album

Osim Trumpa na svjetskoj pozornici, na našoj političkoj sceni sviđaju joj se predsjednik Zoran Milanović te SDP-ov Peđa Grbin.

- Milanović mi je genijalan, njegove izjave me jako nasmiju. A i ja vam jako pratim horoskop, a Milanović je škorpion pa bi se sigurno dobro složili - govorila nam je Ava, pa dodala: 'Peđa Grbin mi se isto čini odličan. Baš djeluje kao kuler'.

Tuzla: Milanović održao sastanak s gradonačelnikom Zijadom Lugavićem | Foto: ILUSTRACIJA - Armin Durgut/PIXSELL