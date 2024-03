Ava Karabatić o kandidaturi na izborima za 24sata: Uzor mi je Trump, a ni Milanović nije loš...

Upravo sam u Beogradu snimila novu pjesmu. Zove se 'Fer igra', a baš tako planiram i u politiku. Fer i pošteno, govori nam Ava Karabatić (35),svestrana Splićanka koja je ponovno zaplivala političkim vodama. Nakon kandidature na predsjedničkim izborima 2019. godine, o kojoj su pisali i svjetski mediji, Ava želi u Sabor!

- Ljudi me vole, koliko me mrze toliko me i vole i nadam se da ću imati podršku. Kada je scena u pitanju, ja sam jedna osoba, a kada se ozbiljno radi sam pravi diplomat - govori nam Ava, koja je kandidaturu najavila na svom blogu 'Gola - Iz pakla do ozdravljenja'. Biračima poručuje da je 'ozbiljno zagrizla', a sebe opisala kao 'renesansnu provokativnu ženu, barokne osebujnosti, romantičarskih pogleda i kozmički slobodnu'.

Prisjetila se svojih prethodnih kandidatura, one na spomenutim predsjedničkim izborima, kao i godine kasnije, kada se okušala na parlamentarnim. Tada joj je plan bio zabraniti abortus nakon šestog tjedna trudnoće, uvesti seksualni odgoj u škole, zaštititi životinje i kazniti ljude koji ih maltretiraju. Cilj je bio i uvesti veća prava za branitelje, suzbiti korupciju, smanjiti državne namete, uvesti novu politiku gospodarenje otpadom i još mnogo toga. Otkrila nam je što sada planira drukčije.

- Bila sam u jednoj teškoj fazi tada, usred kraha veze, sve je to bilo neozbiljno. Od tad sam jako sazrela, promijenilo me odvikavanje od alkohola, dva mjeseca sam provela na Rabu - priča nam Ava.

Kako nam je otkrila, konkretan politički program još nema. Planira uz pomoć PR stručnjaka razraditi ozbiljnu kampanju, želi napraviti promijene u društvu.

- Politika me strašno zanima, u srednjoj školi sam slušala predmet 'politika i gospodarstvo', a nedavno sam sudjelovala i u jednom kvizu, gdje je najviše pitanja bilo baš iz politike - kaže.

Njezin politički program neće biti niti lijevi niti desni, objašnjava nam, bit će baš njen. A ima li Ava neke političke uzore?

- Trump. Njega sam i osobno upoznala kada je 2007. držao licencu Miss Universe pa je bio na Hvaru. U njemu vidim skoro pa heroja, iako mi je to jako velika riječ.

Osim Trumpa na svjetskoj pozornici, na našoj političkoj sceni sviđaju joj se predsjednik Zoran Milanović te SDP-ov Peđa Grbin.

- Milanović mi je genijalan, njegove izjave me jako nasmiju. A i ja vam jako pratim horoskop, a Milanović je škorpion pa bi se sigurno dobro složili - govori Ava, pa dodaje: 'Peđa Grbin mi se isto čini odličan. Baš djeluje kao kuler'.

Iako je svjesna da je stanje u Saboru jako teško promijeniti, Ava misli da bi njezin dolazak svakako bio pozitivan korak.

- Ja se sa svojim prijateljima šalim da bi mi to bio šesti reality. Tamo je ionako sve kao u nekoj 'Zadruzi', svi se dreče i svađaju - zaključuje.