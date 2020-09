Ava o drami s koferima: 'Nema tu više kavalira, žene su bolje'

Nakon što se iskrcala u Veloj Luci, Karabatić je tražila da joj netko pomogne s prtljagom. Govori nam kako nije bilo vikanja, a čekala je doslovno dvije minute. Naposljetku je pomoć i dobila te otišla taksijem

<p><strong>Ava Karabatić</strong> (32) je tražila pomoć od prolaznika nakon što se ovog tjedna iskrcala u Veloj Luci. Imala je veliku prtljagu pa se požalila kako su joj stvari preteške. Željela je da joj netko od muškaraca pomogne nositi prtljagu, no nije joj odmah pošlo za rukom. Naposljetku je dobila pomoć.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ava traži nosača kofera</strong></p><p>- Previše je to napuhano, ja sam čekala doslovno dvije minute da mi netko pomogne. Nisu bile u pitanju samo torbe, već tri kofera u kojima sam imala i svoje Gucci štikle. Nema tu kavalira, ispada kako su žene bolje - rekla nam je Ava.</p><p>Naposljetku se ipak našao jedan gospodin koji joj je pomogao odnijeti stvari do taksija. </p><p>- Pomogao mi je neki čovjek, ne znam tko je to bio. Potom sam otišla taksijem u hotel s pet zvjezdica i sada tamo uživam - ispričala je Karabatić. </p><p>Dok je čekala da joj netko priskoči u pomoć, vjetar joj je podizao haljinicu pa joj je 'ispala' stražnjica u nekoliko navrata. Tvrdi kako nije vikala.</p><p>- Nije bilo nikakvog deranja, samo sam htjela da mi netko pomogne s prtljagom do taksija. Nije me bilo sram - rekla nam je. Napomenula je kako je žalosno što danas više nema pravih muškaraca te smatra kako su postali gori od žena. </p><p>Cijelu scenu u Veloj Luci snimio je čitatelj 24sata, a Ava se nije obazirala na kamere oko sebe, jer je na to već ionako navikla. Trenutačno je na Korčuli gdje će, kako kaže, ostati još neko vrijeme. Smatra kako je zaslužila uživati. </p>