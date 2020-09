Drama u Veloj Luci: Ava molila da joj nose kofere, odbijali je...

Karabatić se iskrcala u Veloj Luci, ali je naišla na probleme kad joj nitko nije htio pomoći nositi stvari koje je imala sa sobom. Vikala je kako ona to ne može sama nositi te zaustavljala muškarce da joj pomognu...

<p><strong>Ava Karabatić</strong> (32) ponovno je napravila pravu dramu u javnosti. Starleta se iskrcala u Veloj Luci, a sa sobom je imala veliku prtljagu - kofer, veliku torbu i nekoliko vrećica. Žalila se kako su stvari koje nosi sa sobom preteške te je tražila pomoć od prolaznika.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ava traži nosača kofera</strong></p><p> </p><p>Željela je da joj netko od muškaraca koji su bili u blizini pomogne nositi stvari, no potraga za nosačem kofera u početku je bila bezuspješna. </p><p>- Ja sama ne mogu - vikala je Ava, koja je na sebi imala crnu kratku i široku haljinu. Vjetar joj je podizao haljinicu dok je ona tražila pomoć pa joj je 'ispala' stražnjica u nekoliko navrata.</p><p>Čitatelj 24sata snimio je cijelu scenu u Veloj Luci, a Ava se nije obazirala na kamere oko sebe, jer je na to već ionako navikla.</p><p>- Ona je spremna ovdje dočekati zoru dok joj netko ne odvuče kofere - komentirao je čitatelj. </p><p>Automobili su pored Karabatić samo prolazili. Kad je dotrčala do dva muškarca, jedan ju je automatski odbio.</p><p>- A ne mogu, ja radim - rekao je, ali Avin šarm 'upalio' je kod drugog mladića. On je bez premišljanja pomogao dami u nevolji tako da se naposljetku Avin trud oko prolaznika isplatio i nije morala nositi stvari već su to za nju učinili drugi. </p>