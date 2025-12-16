"Avatar" je rušio sve rekorde prije 16 godina: Znate li kako je nastao jezik plemena Na'vi?

Film "Avatar" Jamesa Camerona premijeru je imao 16. prosinca 2009. godine, a otkako je objavljen skupio je vojsku obožavatelja diljem svijeta.

Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez i Sigourney Weaver predvode glumačku postavu znanstvenofantastičnog hita, inače prvog iz serijala filmova "Avatar". Radnja filma smještena je sredinom 22. stoljeća, u vrijeme kada su ljudi kolonizirali mjesec Pandoru zbog vrijednog minerala unobtanija. Širenje rudarske kolonije prijeti daljnjem postojanju lokalnog plemena Na'vija, humanoidne vrste autohtone na Pandori. Naslov filma odnosi se na genetski modificirano tijelo Na'vija kojim upravlja mozak udaljeno lociranog čovjeka koji se koristi za interakciju s domorocima Pandore zvanim "Avatar".

James Cameron je još 1994. godine napisao nacrt za film na 80 stranica, a imao je ideju krenuti sa snimanjem nakon što završi "Titanik". Film je svjetlo dana trebao ugledati 1999. godine, no tehnologija potrebna za snimanje ovakvog filma još nije bila dostupna.

Neko vrijeme je pauzirao s idejom te je radio na drugim projektima, a 2005. je počeo razvijati izmišljeni jezik plemena Na'vi. Čitav jezik osmislio je lingvist dr. Paul R. Frommer. Cameron ga je angažirao uz uputu da jezik treba biti lagan za izgovaranje, no ne smije nalikovati niti jednom od poznatih jezika na svijetu. Frommer je osmislio oko 1000 riječi te je postavio čitavu sintaksu jezika.

Zanimljivo je i da je većina glasanja životinja u filmu zapravo reciklirani zvuk iz filma "Jurassic Park" (1993.), a koristili su riku dinosaura, uglavnom t-rexa i raptora.

Budžet filma procjenjuje se na oko 300 milijuna dolara, a još 150 milijuna uloženo je u promociju. "Avatar" je napravljen uz pomoć grafike 3D i novih tehnika koje nisu korištene ni u jednom filmu ranije. Kada je objavljen, film je srušio nekoliko rekorda. Postao je najkomercijalniji film svih vremena, zaradivši oko 3,5 milijardi dolara. Kritika ga je pohvalila odmah po objavi, uglavnom zbog korištena posebnih efekata koji su u to vrijeme bili novost na sceni.

"Avatar" je dobio i čak osam nominacija za Oscara, a odnio je tri zlatna kipića. Uspjeh filma nagnao je producente i redatelja da nastave sa serijalom, a na temelju Cameronove priče napravljene su video igre te je ovaj film pokrenuo brojne trendove, uključujući 3D televizore.