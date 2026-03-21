Objavljena šokantna snimka uhićenja Justina Timberlakea: 'Nervozan sam, srce mi lupa'

Video materijal, objavljen u petak nakon dogovora pjevačevog pravnog tima i vlasti sela Sag Harbor u New Yorku, pruža detaljan uvid u događaje koji su prethodili privođenju slavnog glazbenika zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Iako je Timberlakeov tim isprva pokušao spriječiti objavu, tvrdeći da bi mu nanijela 'nepopravljivu štetu', na kraju su pristali na objavu redigirane verzije. Sudac je presudio da takav materijal 'ne predstavlja neopravdano zadiranje u osobnu privatnost'.

'Ja sam na svjetskoj turneji'

Snimke s policijskih kamera prikazuju trenutak kada policajac zaustavlja Timberlakeov sivi BMW nakon što je pjevač prošao kroz znak stop i vrludao cestom. U razgovoru s policajcem, Timberlake djeluje smireno, ali i pomalo zbunjeno. Kada ga policajac pita što radi u tom kraju, pjevač odgovara da je na turneji.

​- Na čemu? - upitao je policajac, ne razumjevši ga.

​- Na svjetskoj turneji. Teško je objasniti... ja sam Justin Timberlake - odgovorio je pjevač.

Nakon toga, policajci su ga zamolili da izađe iz vozila kako bi obavio terenske testove trijeznosti. Snimka ga prikazuje kako pokušava hodati po ravnoj crti i stajati na jednoj nozi, pri čemu se nekoliko puta zanjihao i izgubio ravnotežu. Tijekom testiranja, glazbenik je priznao da se ne osjeća ugodno.

​- Malo sam nervozan. Srce mi lupa - rekao je u jednom trenutku, dok mu je policajac svjetiljkom provjeravao oči.

Ubrzo nakon toga, vidno frustriran, komentirao je zahtjevnost zadataka.

​- Usput, ovo su stvarno, stvarno teški testovi - kazao je Timberlake.

Pravna bitka za privatnost

Do objave gotovo osam sati materijala došlo je nakon što je više medijskih kuća podnijelo zahtjev prema njujorškom Zakonu o slobodi informiranja (FOIL). Timberlakeov pravni tim podnio je tužbu kako bi blokirao objavu, navodeći u sudskim dokumentima da snimka prikazuje pjevača 'u izrazito ranjivom stanju' te da bi njezino puštanje u javnost 'podvrgnulo Timberlakea javnom ismijavanju i maltretiranju'.

U početku mu je odobrena privremena sudska zabrana, no na kraju je postignut dogovor. Vlasti Sag Harbora, uključujući gradonačelnika Thomasa Gardellu, naglasile su kako je cilj objave potpuna transparentnost policijskog postupanja, s obzirom na ogroman interes javnosti.

Podsjetimo, incident se dogodio 18. lipnja 2024. godine. Timberlake je odbio alkotest te je priveden pod sumnjom za vožnju u alkoholiziranom stanju (DWI). U rujnu iste godine postigao je nagodbu s tužiteljstvom te priznao krivnju za manji prometni prekršaj, vožnju sa smanjenim sposobnostima (DWAI), što se u New Yorku ne smatra kaznenim djelom. Osuđen je na novčanu kaznu od 500 američkih dolara i 25 sati dobrotvornog rada.