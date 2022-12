'Avatar,' 'Top Gun' i 'Elvis' među nominiranima za Zlatni globus

'Avatar: The Way of Water', 'Top Gun: Maverick', 'Elvis', 'The Fabelmans' i 'Tar' su filmovi nominirani za ovogodišnji Zlatni globus u kategoriji najboljeg filma - drame, a redateljski velikani Steven Spielberg, Baz Luhrmann i James Cameron u kategoriji najboljeg redatelja.

U kategoriji najbolje komedije ili glazbenog filma kandidirani su 'Babylon', 'The Banshees of Inisherin', 'Everything Everywhere All at Once', 'Glass Onion: A Knives Out Mystery' i 'Triangle of Sadness'.

U konkurenciji dramskih serija nominacije su zaslužile serije 'Better Call Saul', 'Kruna', 'Kuća zmajeva', 'Ozark' i 'Severance', dok su najbolje komedije 'Abbott Elementary', 'The Bear', 'Hacks', 'Only Murders in the Building' i 'Wednesday'.

Zvijezda 'Fabelmanovih' Michelle Williams predvodi nominirane glumice u drami, a konkurentice su joj, među ostalima, Cate Blanchett ('Tár') i Olivia Colman ('Empire of Light').

Za najbolje glumce u dramskom filmu nominirani su Austin Butler ('Elvis'), Brendan Fraser ('The Whale'), Hugh Jackman ('The Son'), Bill Nighy ('Living') i Jeremy Pope ('The Inspection').

Globusi su poznati kao blještava ceremonija kojom dominira konzumiranje velike količine alkohola i njome započinje sezona dodjela nagrada u Hollywoodu te služi kao svojevrstan signal nominiranima i pobjednicima u utrci za najprestižniju holivudsku nagradu - Oscar. No zbog kontroverzi koje su obilježile dodjelu Zlatnih globusa 2021., svečanost je ostala bez tv prijenosa, a pobjednici su proglašeni putem društvenih mreža i na internetskoj stranici Zlatnog globusa. O tomu je odluku donijela Udruga holivudskih stranih novinara, grupa koja dodjeljuje Globuse i objavljuje nominacije.

Istraga Los Angeles Timesa iz 2021. otkrila je, među ostalim da organizacija nema crnačkih članova. Tom Cruise je u znak protesta vratio svoje statue, a dugogodišnja televizijska kuća NBC odustala je od televizijskog prijenosa 2022. No mreža u vlasništvu Comcasta pristala je ponovno emitirati ceremoniju u siječnju 2023. nakon što je organizacija provela reforme. Ceremonija će se održati 10. siječnja.

