Remake filma "Priča sa zapadne strane”, redatelja Stevena Spielberga, proglašen je najboljim mjuziklom ili komedijom na privatnoj dodjeli Zlatnih globusa u nedjelju, objavili su organizatori na web stranici.

Remake tog mjuzikla iz 1961. godine govori o mladoj ljubavi smještenoj među suparničkim uličnim bandama. Zvijezda „Priče sa zapadne strane” Rachel Zegler nagrađena je za najbolju filmsku glumicu u mjuziklu ili komediji, dok je Nicole Kidman dobila Zlatni globus za najbolju glumicu u drami „Being the Ricardos”.

Udruga stranih novinara u Hollywoodu (HFPA), koja organizira dodjelu Zlatnih globusa, za najbolju dramu proglasila je „The power of the dog”. Zlatni globus za najboljeg glumca u drami dobio je Will Smith za ulogu u filmu „Kralj Richard”, dok je za najboljeg glumca u mjuziklu ili komediji nagradu dobio Andrew Garfield za ulogu u filmu „tick, tick...BOOM”.

Zlatni globus za najbolju režiju dobila je Jane Campion za film „The power of the dog”, dok je za najbolji film na stanom jeziku proglašen japanski „Drive my car”.

Glumci, redatelji i filmski studiji ove su godine uglavnom zanemarili dodjelu Zlatnih globusa, nakon kritika 2021. da su njegovi organizatori HFPA djelovali s upitnom etičkom politikom i bez crnačkih članova Televizijska kuća NBC, koja je dugo godina prenosila taj događaj, odlučila je da neće emitirati dodjelu ovogodišnjih nagrada.

HFPA, koja je proširila i diverzificirala svoje članstvo te revidirala svoju praksu, objavila je svoje odabire na ceremoniji na Beverly Hillsu, održanoj iza zatvorenih vrata. Dobitnici su objavljeni javnosti putem društvenih mreža i na web stranici Zlatnih globusa. Dodjela Zlatnih globusa inače privlači milijune TV gledatelja, koji prate dolazak filmskih zvijezda na crveni tepih i večeru koja stvara glamurozan, ali neformalan osjećaj u usporedbi s dodjelom Oscara, najcjenjenijih filmskih priznanja u industriji.