'Avril je mrtva, Pippa je imala umjetnu stražnjicu, a Jennifer Lawrence je odglumila svoj pad'

Zvijezda 'Igra gladi' bila je optužena da je odglumila drugi pad na crvenom tepihu prije dodjele Oscara 2014., jer joj se ista stvar, na istom mjestu, dogodila i godinu dana ranije

<p>Internetu možemo zahvaliti na promociji nekih od najbizarnijih teorija zavjere o celebrityjima. Gotovo svaka poznata osoba bila je izložena lažnim glasinama, ali neke od njih jednostavno bodu oči svojom bizarnošću.</p><h2>Beyoncé </h2><p>Kada je otac pjevačice <strong>Beyoncé</strong>, gostujući u radijskoj emisiji, izjavio da mu je kćer jednako stara kao <strong>Pink</strong> i<strong> Usher</strong>, svi su ostali u šoku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Naime, to bi značilo da popularna diva ima 41, a ne 39 godina. Ne znamo je li tata <strong>Knowles</strong> zaboravio koje godine mu se rodila kćer, ili nije znao koliko je staro drugo dvoje pjevača, no njegov gaf je natjerao internetsku zajednicu da preispita sve što su dosad znali o pjevačici.</p><p>Budući da je Beyoncé<strong> </strong>posljednjih godina jedna od najpoznatijih i najznačajnijih žena na svijetu, ima i više nego dovoljno teorija zavjere o njoj, piše Independent. </p><p>Jedna od lažnih teorija koja je dugo bila u opticaju tiče se njezine trudnoće. Naime, nakon jednog televizijskog gostovanja na kojem joj je, prilikom sjedanja, navodno malo opao trbuh, mnogi su se raspričali o lažnoj trudnoći.</p><h2>Jennifer Lawrence</h2><p>Zvijezda 'Igra gladi' bila je optužena da je odglumila drugi pad na crvenom tepihu prije dodjele Oscara 2014., jer joj se ista stvar, na istom mjestu, dogodila i godinu dana ranije, a zbog koje je mnogima postala draga.</p><p>Tračeve je dodatno raširio glumac <strong>Jared Leto</strong> (48) koji je, u šali, izjavio da je sve to bilo namješteno.</p><h2>Donald Trump</h2><p><strong>Jennifer Lawrence</strong> (30) je pak priznala da vjeruje u široko raširenu teoriju da je svrha poznate predsjedničke kampanje <strong>Donalda Trumpa </strong>(74) tek da na izborima sljedeće godine pobijedi <strong>Hillary Clinton</strong> (72).</p><p>Ako uzmemo u obzir neke od provokativnih i uvredljivih Trumanovih komentara, koji kao da graniče sa zdravom pameti, ova teorija čak i ne zvuči toliko neuvjerljivo.</p><h2>Avril Lavigne</h2><p>Pjevačica koja se proslavila pjesmom 'Sk8er Boi' preživjela je jednu od najbizarnijih teorija zavjera koje su kružile internetskim forumima: da je mrtva.</p><p>'The Avril is Dead' blog je tvrdio da je mlada zvijezda umrla ubrzo nakon objave albuma prvijenca, 'Let Go', te da ju je zamijenila glumica <strong>Melissa Vandella</strong>.</p><p>Dokaz za ovu tvrdnju bio je nestanak nekih nepravilnost na njezinom licu i tijelu, koje su postojale na fotografijama prije izlaska albuma, a nestale su nakon što je on objavljen.</p><p>Međutim, na vrhu bloga stajalo je upozorenje da je stvoren kako bi ukazao na to da teorije zavjere mogu djelovati vrlo uvjerljivo. Svejedno, to ga nije spriječilo da u kratkom roku postane vrlo popularan.</p><h2>Pippa Middleton</h2><p>Ne samo da se sestra vojvotkinje od Cambridgea trebala nositi s beskrajnim neprikladnim komentarima o njezinoj ulozi u medijima (jer je bila glavna zvijezda ceremonije), nakon što je bila djeveruša na sestrinom vjenčanju, nego je <strong>Pippa</strong> (37) zatim podvrgnuta i optužbama da je na vjenčanju nosila 'umjetnu stražnjicu', kako bi izgledala privlačnije.</p>