Baby Lasagna je na meti kritika zbog svojih izjava. Iz njegovog tima nam otkrili o čemu se radi

Mnogi obožavatelji i pratitelji Baby Lasagne ostali su zbunjeni njegovom objavom na društvenim mrežama u kojoj je osudio postupanje izraelske vlade i dao podršku žrtvama u Palestini. Sukob je to koji prati Eurosong cijelu 2024., ali i dio 2023. godine, otkako je počeo, a zbog sudjelovanja Izraela na ovom natjecanju je u Malmöu bilo i nekoliko prosvjeda.

No, od natjecanja na kojem je naš predstavnik završio drugi je prošlo više od tri mjeseca, ali ovih dana su u stranim medijima koji prate Eurosong izašle njegove izjave s gostovanja u 'Podcast Inkubatoru' gdje je bio prije koji mjesec. Tamo je govorio o predstavnici Irske, Bambie Thug. Osvrnuo se i na vođenje natjecanja, ponašanje natjecatelja i ponašanje izraelske delegacije.

Nakon tih napisa u stranim medijima, Baby Lasagna se osvrnuo na Instagramu oko Izraela.

Baby Lasagna osudio Izrael

U objavi napisao je da osjeća da ima odgovornost prema zajednici Eurosonga te da, iako nije mislio da mora reagirati na mreži, da vidi kako se dogodila određena zbunjenost.

- Neću okolišati, moram odgovoriti jer to dugujem eurovizijskoj zajednici. Mislio sam da ne moram to govoriti online, ali sad vidim da je nastala zabuna pa da kažem: Osuđujem djelovanje izraelske vlade. Poginjem glavu pred Palestinom i palestinskim žrtvama. U molitvama su mi svaku noć prije spavanja. Učinit ću sve što mogu da pomognem žrtvama - napisao je.

Govorio o Bambie Thug, Izraelu...

Lasagna je u intervju govorio o predstavnici Irske, Bambie Thug te izjavio da vjeruje da ne bi imala tako pozitivan rezultat da nije imala specifičan nastup.

- Kad je bilo između nas i Neme, za pobjednika, ona se počela derati: 'Nemo, Nemo!' I onda su ovi naši iz Srbije: 'Marko, Marko!' -prisjetio se Lasagna te dodao da mu je bila dobra pjesma.

Osvrnuo se i na sudjelovanje Izraela, odnosno na ponašanje delegacije i onome što se događalo prije posljednje generalne probe. Ovo je prvi put da je pričao o tome.

- Ne znam zašto su se toliko uzrujali oko izraelske delegacije. Nisu oni bili neugodni, bar ono što sam ja vidio. To što su oni nju snimali... Tamo svatko svakog snima, kamere su stalno upaljene. Objašnjava da su stajali u tišini i u redu, čekajući povorku zastava, kraj irske i grčke predstavnice. U tom je trenutku netko prošao i snimio video, a Baby Lasagna pretpostavlja da je to bio netko iz izraelske delegacije.

- Bila je kao bijesni pas i vikala je ovo je festival ljubavi i mira, a ja sam krenuo gristi usnice samo da se ne puknem smijati - ispričao je glazbenik te dodaje kako je napravila nepotrebnu dramu.

Komentirao i Joosta Kleina

Osvrnuo se i na diskvalifikaciju Nizozemca Joosta Kleina.

- Većinu vremena dok si na probama ti je dosadno, a onda kada su krenule te glasine, malo sam bio kao baba tračerica, išao od delegacije do delegacije i ispitivao - ispričao je Lasagna.

Baby Lasagna objašnjava da se navodno radilo o fotografkinji koja je dio Eurosong organizacije.

- Prije svega, Joost se nije pojavio na probi iako je bio tamo. Poslao je svog zamjenika da dođe pjevati na probu jer mu se ne da. Poslije su rekli da mu je bilo slabo, ali jednostavno mu se nije dalo. EBU mu je potom zabranio da ima probu. Isti dan je navodno došla snimateljica do njega, a on je rekao da je ne snima na što je ona kazala da mora. Izbio joj je kameru iz ruku i onda su krenule priče da je ona kriva pa da je on kriv pa da je on krenuo prema njoj… što je tu bilo, ne znam. Ona se osjećala nesigurno i zvala policiju, a EBU je potom donio odluku o njegovoj diskvalifikaciji - objasnio je te dodao da ne zna zašto su se mnogi toliko uzrujavali zbog izraelske delegacije.

Nakon toga Lasagnu su, čini se, s Instagram otpratili Nemo, Bambie Thug i Grkinja Marina Satti. Među pratiteljima ih nema, a nije poznato je li razlog ovaj intervjua.

Oko svega smo kontaktirali i Markov tim koji nam je kratko odgovorio o čemu se radi:

'Šire se dezinformacije i krivi prijevod o tome da je dao podršku Izraelu pa je imao potrebe obratiti se putem Storyja', poručili su.