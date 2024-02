Baby Lasagna: 'Nepredvidivi su, ne znam što spremaju'. Let 3: 'Mukama će konačno doći kraj'

Četvrtak navečer. Babaroga, pilići, jaja i falševi, puuuno falševa. Letovci pomeli. Petak navečer. Rim Tim Tagi Dim, vatra, ovacije i tehnički problemi. Baby Lasagna rasturio. Hrvatska još nema pobjednika Dore, na kladionicama smo i dalje treći. Ispred nas su Ukrajina i Italija. Borba je tijesna, finalni obračun je sve bliže, pitanje je hoće li žiri i gledatelji večeras više pasti na piliće ili lazanje. Samo jedan može biti na tronu i u svibnju u švedskome Malmou pokušati dovesti Eurosong u Lijepu Našu.

Dok pilići nisu gledali, uspjeli smo se prikrasti Mrletu. Nadao se da je njihovo natjecanje završilo i da su se oslobodili pilića i babe. Nažalost, kaže, mora u finale na poveći konačni obračun. A kako će to izgledati?

Foto: HRT

- Babaroga je dobrano uzdrmana i reklo bi se ranjena. Na našu veliku žalost, nismo je se uspjeli riješiti, pa nakon velkog obračuna moramo izvršiti veći veliki obračun u nedjelju te se nadam da će ovim mukama doći kraj - ispaljuje ko iz topa Mrle.

Baby Lasagna: Pred nam je borba

Njegov "ljuti" suparnik Baby Lasagna još nije "predao meč".

Foto: HRT

- Pred nama je još velika borba. Ne znam što će Letovci napraviti. Nepredvidivi su, ali kad sam u polufinalu čuo i vidio ostale izvođače, mislim da se tu puno više radi od Lazanja i Leta 3, drugi su vokalno i stilisti sjajni - kaže Baby Lasagna, koji dolazi iz istoga kraja kao Let 3. Hoće li to biti fer borba ili tko bude jači, njegova Dora, pitamo se. Hoće li "očerupati" piliće vatrom ili dovesti mačke kao pojačanje...

Foto: HRT



- Istra i Rijeka, jooj. Čuo sam od mog tima da je sve bilo super, ali da imamo stvari koje možemo poboljšati. Sretan sam zbog toga, znači da u finalu mogu biti bolji nego što sam bio. To mi pruža priliku da napravim još nešto bolje. Ne fokusiram se toliko nužno na ono što će drugi napraviti, nego samo da ja napravim najbolje što mogu - kaže mladi Istranin.

Mrle: Dovoljno je da raširim ruke prema nebu

A tko će Mrletu i Prlji doći pomoći u finalu. Kraljica pravde, razuma, dobroga građanstva sići će opet sa svoje planete i dijeliti pravdu na pozornici da oslobode cijeli svijet od zla ili...

Foto: HRT



- Majka pravde je otputovala na svoju bezgrešnu planetu, misleći da je stvar riješena, ali kako pravi članovi benda još čame u rupi, očito je da je Baba još prisutna. Dovoljno je da raširim ruke prema nebu i ona će opet doći ljubavnom letjelicom. U ovoj napaćenoj zemlji punoj korupcije, kriminala i sličnih zala, u kojoj otimaju djecu, ne poštuju žene nego ih zlostavljaju i ubijaju, bio je jako važan dolazak Majke pravde, ljubavi i mira i oslobodi nas od zla, amen - moli se Mrle.

Posljednjih dana u zraku se sve jače osjeća miris lazanja. Pijuci postaju sve glasniji i opasniji.

- Nemam pojma što se događa, oslanjam se na svoje bližnje i fokusiran sam na svoje pjevanje i plesanje. Nisam još dobio lazanje - kaže nam Baby Lasagna, a što Mrle kaže.

'Ne jedem pice, lazanje, kruh, tjesteninu'

Je li miris dopro do njega ili njegov nos čuvaju čepovi: "Ne jedem pice, lazanje, kruh, tjesteninu… Čepovi su, kao uvijek, u guzici, uvijek zapeti da gađaju sve koji to žele i koji su se za to posebno pripremali. Možda još nismo spremni izraditi bombu ljubavi, napravu koja je dovoljno snažna da potpuno iskorijeni zlo, ali s guzičnim čepovima se parcijalno može riješiti dobar dio posla".

Foto: HRT

Što je sa zatočenim članovima benda. Drže li se Bojčić, Baljak i Zec tamo u toj rupi u Rijeci? Pate li od Stocholmskog/Pilećeg sindroma?

- Oni su nakon prvoga polufinalnog obračuna oslobođeni. Nažalost, tu nije kraj… Već su za njima poslane jake snage žute garde - strepi Mrle, dok Baby Lasagna nije baš siguran može li obećati da se neće ispovraćati od treme na Eurosongu ako/kad pobijedi na Dori.

Lasagna će slaviti uz istarsku Malvaziju

Foto: HRT

- Joooj. Teško. Zamišljao sam, ovdje imamo 300 ljudi u publici, a kad sam čuo da na Euroviziji imamo 16.000. Majko moja mila, nemam pojma što će biti ako bude. Nikad nisam nastupao pred baš toliko ljudi - kaže nam Lasagna, ali ako pobijedi, slavit će sa svojima i nazdraviti čašicom istarske malvazije.

- Djeco, idite u glazbenu školu ako se bavite glazbom jer ja sad vidim što znači ne znati čitati note. Učite solfegio, na kraju se isplati. Ja znam svirati bas gitaru, gitaru, bubnjeve i malo klavira - kaže za kraj, a onda smo ga pustili da se "ispeče" do kraja za finale.

Foto: HRT

I Letovci imaju u rukavu i traktor, i Mamu ŠČ, i Majku pravde, što je najvažnije, objašnjavaju nam, ali...

- Ali naš cilj nije otići u Švedsku, ovdje postoje gorući problemi kojih se moramo riješiti i osloboditi se od zla - kaže i pozdravljam nas uz jednu mudru jednoga mudrog čiče Alberta Einsteina posvećenu njegovoj kćeri: "E = mc2. Postoji jedna iznimno moćna sila za koju, do sada, znanost nije pronašla formalno objašnjenje. To je sila koja uključuje sve i upravlja svime, nalazi se iza bilo koje pojave koja djeluje u svemiru i još uvijek nije identificirana od strane nas ljudi. Ta univerzalna sila je LJUBAV.

Kada su znanstvenici tražili jedinstvenu teoriju svemira zaboravili su na najmoćniju, nevidljivu silu. Ljubav je Svjetlost, koja prosvjetljuje one koji ju daju i one koji ju primaju. Ljubav je privlačna sila, jer djeluje na način da neke ljude privlači drugima. Ljubav je snaga, jer umnaža najbolje što imamo, ono što omogućuje čovječanstvu da ne bude zbrisano usljed svoje slijepe sebičnosti. Ljubav se razvija i otkriva. Za ljubav se živi i umire. Ljubav je Bog i Bog je Ljubav.

Ova sila objašnjava sve i daje smisao životu. To je varijabla koju smo ignorirali predugo, možda zato što se bojimo ljubavi, jer to je jedina energija u svemiru kojom čovjek nije naučio upravljati po svojoj volji.

Kako bi omogućio da ljubav postane vidljiva, napravio sam jednostavnu izmjenu u mojoj najpoznatijoj jednadžbi. Ako umjesto E=mc2 prihvatimo misao kako se energija za liječenje svijeta može dobiti putem ljubavi pomnožene s brzinom svjetlosti na kvadrat, dolazimo do zaključka kako je ljubav najjača sila koja postoji, jer nema granica."