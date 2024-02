Za kostim Baby Lasagne i ekipe zaslužna je studentica dizajna: 'Bio mi je gušt raditi s vama...'

Zanimljivi spoj modernog i tradicionalnog na kostimima koje su jučer nosili Baby Lasagna i njegova ekipa na pozornici Dore osmislila je studentica dizajna Valentina Pliško.

Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna zahvalio se Valentini na svom Instagram profilu.

- Za naša industrial etno odijela zaslužna je Valentina Pliško. Hvala ti - napisao je Marko uz skicu Valentininog dizajna.

Naravno, dizajnerica je i sama navijala za Baby Lasagnu i 'Rim Tim Tagi Dim'.

- Bravo, bravo, bravo! Najdraži projekt do sada. Hvala Elizabeta i Marko što ste me se sjetili. Gušt je raditi s vama. Pohvale cijeloj ekipi, rasturili ste! Idemo do kraja - poručila im je. Inače, Elizabeta je Markova djevojka koja je zaslužna za spot pjesme 'Rim Tim Tagi Dim'.

Puležanka Valentina je inače studentica na akademiji za umjetnost, modu i dizajn 'Nuova Accademia di Belle Arti' u Milanu i prijateljica Baby Lasagne.