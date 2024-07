Baby Lasagna o žiriranju u The Voice Kids: 'Niti su me zvali niti bih prihvatio, to je fake news...'

Dobar dan, samo da javim da su krenule priče, a sad je već prešlo u naslovnice printanih novina da sam ja u žiriju The Voice Kidsa, niti su me zvali niti bih ja tako nešto prihvatio tako da fake news, rekao je Baby Lasagna na svom Instagram profilu povodom informacija koje su krenule domaćim medijskim prostorom, a isto nam je potvrdio i tim Baby Lasagne.

Novi Sad: Nastupom Baby Lasagne otvoren Exit | Foto: Antonio Ahel

Baby Lasagnu čeka radno ljeto te nastupi na Krku, Šibeniku, Zadru, Varaždinu i drugim gradovima, a početkom proljeća iduće godine kreće i na europsku turneju.

Glazbenik je nastupio i na prvoj večeri Exit festivala u Novom Sadu gdje je izveo i nove pjesme koje će se naći na prvom albumu.

Shodno obvezama glazbenika, nećemo ga vidjeti u crvenoj stolici popularnog glazbenog televizijskog natjecanja. No, nakon četiri sezone emitiranja 'The Voice Hrvatska', HRT je pripremio 'The Voice Kids' za djecu od 8 do 15 godina.

Foto: Dario Njavro / HRT

- The Voice Kids je franšiza koja je produkcijski i pretprodukcijski jednako zahtjevna kao i The Voice Hrvatska. Ono što novu inačicu razlikuje od stare, jest da imamo puno veću podršku ljudi iz dječjeg programa, psihologe i glazbene pedagoge, koji će raditi s djecom i biti im na raspolaganju za vrijeme svih etapa natjecanja - objašnjava nam Rahela Stefanović, glavna urednica programa HTV 1, HTV 2, HTV 3, HTV 4 i Međunarodnog televizijskog programskog kanala.

Show će se emitirati krajem prosinca kroz devet tjedana, a u sam projekt uključena je i pravobraniteljica.

- Dala nam je super savjete kako očuvati djecu i pružiti im jedno lijepo iskustvo. Osim toga, mi ćemo kao tim proći kroz edukacije jer smatramo da je važno kako komunicirati s djecom - navela je Stefanović.