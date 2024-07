Severina ima samo jedan savjet za buduće glazbenike: 'Treba ići dalje i ne obazirati se na loše'

Severina (52) je i ove godine članica žirija ''Superstara'', a sad je otkrila što očekuje od nove sezone.

- Ove godine kandidati su još bolji, sretna sam i zadovoljna! Imamo velik broj individua koje same pišu pjesme, kantautori su, a to je ono što nas zanima. Dobro je i što su kandidati različiti, pjevaju različite žanrove, a to je i nama u žiriju sjajna stvar - rekla je pjevačica.

Za kandidate ima samo jedan savjet - da ostanu svoji.

Foto: Matea Smolčić Senčar/Iva Perinčić

"Treba zadržati svoju posebnost, stati iza svoje persone, glasa, stava prema glazbi. I ne obazirati se ako se dogodi loš trenutak - loša pjesma ili koncert. Treba ići dalje, cijeli život su učenje i nadogradnja, u svakom pozivu. A ovo je baš prekrasan poziv", dodala je Severina.

Prema natjecateljima nije stroga jer ju podsjećaju na njene početke.

"Apsolutno, dogodi se i to poistovjećivanje s vlastitim počecima na festivalima. Treba ih i podržati, svatko od njih nosi neku svoju posebnost, sve su to prekrasni mladi ljudi sa svojim željama i snovima", zaključila je.