Baby Lasagna razveselio fanove s novim fotkama Elizabete: 'Svi ste pozvani na naše vjenčanje'

Baby Lasagna (29) svojom je novom objavom na društvenim mrežama privukao pozornost fanova. Naime, upravo njima je poslao pozivnicu za 'vjenčanje'.

'Naše vjenčanje je 15. studenog i svi ste pozvani. Pronađite pozivnicu na linku u opisu profila', stoji u Instagram objavi pjevača, ali postoji 'kvaka'. Naime, kad kliknete na link dovest će vas na opciju 'pre-save' za njegovu novu pjesmu 'Catch me if you can'.

Objava je izazvala pregršt reakcija fanova: 'Top, jedva čekamo', 'Kao u nekoj igrici će biti spot, ma vrh. Jedva čekamo svi to vjenčanje u spotu', 'Mislim da je snimanje ovog spota bila nezaboravna zabava'.

Vjenčali se Baby Lasagna i njegova dugogodišnja djevojka Elizabeta | Foto: PIXSELL

No, posebnu pozornost privukla je fotografija njegove supruge Elizabete.

'Kraljica Elizabeta, dame i gospodo', 'Elizabeta prekrasna si', 'Druga slika, to je kraljica', pisali su. Radi se o fotografiji gdje njegova supruga pozira s bacačem vatre.