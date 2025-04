U 'Život na vagi' ušla je sa 156 kilograma: Pogledajte kako danas izgleda Štefica Sever

Štefica Sever, sudionica šeste sezone showa 'Život na vagi', nastavila je svoj put prema zdravijem životu i nakon završetka emisije. No, prije dvije godine morala je čak na pet operacija zbog čega je bilo nužno da miruje.

- Zbog toga sam dobila nekoliko kilograma. Sada sam rekla da je više toga dosta, pronašla sam si trenericu i počela sam ozbiljno trenirati. Prehrana je najvažnija, a poslije toga trening. Treniram četiri puta tjedno - ispričala je za RTL nakon toga.

Foto: RTL

U 'Život na vagi' ušla je sa 156 kilograma, a izašla s 36 kila manje. Danas na društvenim mrežama ponosno objavljuje kako trenira, a posebno uživa u boravku u prirodi.

Krajem siječnja je objavila i četiri fotografije kojima je prikazala kako se mijenjala kroz godine.

- Prva je slika moje prijave, a ostale slike su samo dokaz da se sve može kad si posložiš glavu. Ponosna na sebe i sve koji su uz mene cijelo ovo moje putovanje. Sretan mi rođendan! - napisala je uz objavu.

Štefici je upravo njezin 40. rođendan bio okidač za najvažniju promjenu u njezinu životu, pojasnila je prije ulaska u show.

- Kolegica mi je donijela tortu i kad smo je pojeli, rekla sam: 'Ovo više nema smisla. Molim te, kolegice, otvori stranicu i prijavi me u 'Život na vagi'. To je bilo to - otkrila je ranije.