Bahra glumi dementnu Božicu u Krv nije voda: 'Ovo smo čekali'

Društvene mreže krcate su komentarima na Bahrino glumačko umijeće. Mnogi su jedva dočekali gledati zvijezdu 'Ljubavi na selu' u ulozi Božice, koja bježi iz doma za starije

<p>Zagrepčanka <strong>Bahra Zahirović </strong>(54), koja se proslavila sudjelovanjem u reality showu 'Ljubav je na selu', ponovno je u centru pozornosti. Na RTL Premiumu dostupna je nova epizoda serije 'Krv nije voda' u kojoj je glavna zvijezda upravo Bahra.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dame iz 'Ljubavi na selu'</strong></p><p>Društvene mreže krcate su komentarima na Bahrino glumačko umijeće.</p><p>- Dugo iščekivana epizoda je stigla - pisali su gledatelji. </p><p><a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3924354/video-napokon-smo-docekali-bahra-je-bozica-zeba-u-krv-nije-voda/" target="_blank">RTL.hr </a>je opisao što se događa u epizodi u kojoj glumi Bahra. <strong>Mirko Bosančić</strong> (78) otišao je u dom za starije i prvih dana boravka tamo je upoznao <strong>Božicu Zebu </strong>(69) s kojom se sprijateljio. Mirkov sin <strong>Predrag </strong>jednog dana dobiva poziv iz doma gdje ga pitaju je li otac s njim, a on u šoku govori da nije. </p><p>Isto je doživjela i Božičina kći <strong>Tijana</strong>. Mirko i Božica zajedno su pobjegli iz doma, a on nije bio svjestan da Božica ima problema s demencijom, kao i da je u braku s <strong>Tvrtkom </strong>(70). </p><p>Bahri se svidjela uloga glumice i oduševilo ju je snimanje.</p><p>- Bilo mi je to lijepo iskustvo i doživljaj. Okruženje je bilo pozitivno. U 'Ljubavi na selu' žene se bore da osvoje farmera, a to je ponekad nezgodno jer dolazi do ljubomore i svađa. Ja se u nekim situacijama s time nisam ponosila - ispričala je Zahirović za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3916062/bahra-ce-glumiti-u-krv-nije-voda-evo-kako-je-opisala-svoju-ulogu-kad-se-stari-panj-zapali-tesko-se-gasi/" target="_blank">RTL.hr</a> i objasnila kako je snimanje serije bilo drugačije nego snimanje showa 'Ljubav je na selu'. </p><p>Tvrdi kako je u 'Krv nije voda' bila u situaciji koja je puno prirodnija. </p><p>- U epizodi u kojoj sam glumila se meni ponudio muškarac. Osobno i u stvarnom životu smatram da je ljepše i kulturnije prema ženi da muškarac prvi prema njoj pristupi pa da ona odluči je li zainteresirana ili ne, nego da žena pristupi muškarcu - kaže Bahra. </p>