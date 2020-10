Bahra se ponovno vraća na male ekrane: Glumit će u seriji

Simpatična Bahra se okušala i u glumi. Gledatelji će je ponovno moći vidjeti u seriji 'Krv nije voda'. Svidjela joj se uloga glumice, a naročito ju je oduševilo snimanje i cijela ekipa

<p>Zagrepčanka <strong>Bahra Zahirović </strong>(54) javnosti je postala poznata nakon sudjelovanja u showu 'Ljubav je na selu'. Svojim smiješnim izjavama mnogima je tada postala omiljena kandidatkinja u showu. Nakon što se okušala u traženju ljubavi ispred kamera, Bahra se 'bacila' i u glumačke vode. Glumit će u novoj sezoni serije 'Krv nije voda'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dame iz 'Ljubavi na selu' </strong></p><p>Bahri se svidjela uloga glumice, a naročito ju je oduševilo snimanje i cijela ekipa.</p><p>- Bilo mi je to lijepo iskustvo i doživljaj. Okruženje je bilo pozitivno. U 'Ljubavi na selu' žene se bore da osvoje farmera, a to je ponekad nezgodno jer dolazi do ljubomore i svađa. Ja se u nekim situacijama s time nisam ponosila - ispričala je Zahirović za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3916062/bahra-ce-glumiti-u-krv-nije-voda-evo-kako-je-opisala-svoju-ulogu-kad-se-stari-panj-zapali-tesko-se-gasi/" target="_blank">RTL.hr</a> i objasnila kako je snimanje serije bilo drugačije nego snimanje showa.</p><p>Tvrdi kako je u 'Krv nije voda' bila u situaciji koja je puno prirodnija. </p><p>- U epizodi u kojoj sam glumila se meni ponudio muškarac. Osobno i u stvarnom životu smatram da je ljepše i kulturnije prema ženi da muškarac prvi prema njoj pristupi pa da ona odluči je li zainteresirana ili ne, nego da žena pristupi muškarcu - kaže Bahra. </p><p>Simpatičnoj Zagrepčanki razlika je bila i u tome što je u 'Ljubavi na selu' bila ona, dok je u seriji 'Krv nije voda' ipak glumila nekog drugog. </p><p>- U 'Ljubavi na selu' se moraš nositi s različitim situacijama, a kasnije i s ružnim komentarima. Prije me to smetalo i neprijatno sam se osjećala, ali sada se više ne opterećujem. U seriji je sve to gluma - zaključila je Bahra koja u seriji glumi gospođu <strong>Božicu</strong>, koja u staračkom domu upoznaje <strong>Miroslava</strong>, s kojim se upusti u prijateljstvo, a zatim njihova veza postane i više od toga. Najveći problem je taj što je Božica zbog bolesti počela zaboravljati pa je zaboravila i kako ima supruga, <strong>Tvrtka</strong>.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>