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NOVI IMIDŽ

Bahra iz 'Ljubav je na selu' ima novu frizuru, a pratiteljima je uputila dirljivu osobnu zamolbu

Piše Maša Mai Čigir,
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Bahra iz 'Ljubav je na selu' ima novu frizuru, a pratiteljima je uputila dirljivu osobnu zamolbu
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Foto: Facebook
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Bivša natjecateljica showa 'Ljubav je na selu' iznenadila je pratitelje novom frizurom, ali i zamolila ih za pomoć

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Jedna od najpopularnijih i najomiljenijih kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu', Bahra Zahirović, zaintrigirala je javnost novim imidžom, ali i izuzetno dirljivom osobnom molbom. Bivša zvijezda showa pustila je kosu i postala plavuša, a njen novi plavi bob dobio je brojne komplemente na društvenim mrežama gdje mnogi ističu kako izgleda svježe i pomlađeno. Ali, iza novog imidža i osmijeha krije se teška životna borba.

Foto: Facebook

Bahra 4. kolovoza slavi 61. rođendan, ususret tome na društvenim mrežama je pokrenula emotivnu humanitarnu akciju pod nazivom 'Bahrin rođendanski san: Pomozite mi da ostvarim svoj dom!'. 

- Dragi moji ljudi, prijatelji i svi koji ste me pratili i podržavali kroz godine, bliži mi se rođendan – 4. kolovoza napunit ću još jednu godinu života. Dok mnogi u ovo vrijeme razmišljaju o slavljima i velikim poklonima, moja je rođendanska želja puno skromnija, a opet, za mene tako velika i nedostižna. Moja jedina želja je sigurnost – moj mali, topli, 'zauvijek dom' - napisala je.

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Bahra Zahirović iz 'Ljubav je na selu' otvorila dušu: 'Nikakav luksuz...Živim za minimalac'

Bahra je u svojoj objavi objasnila kako su joj cijene najma stanova postale prevelike te da 'gutaju' najveći dio njezinih mjesečnih primanja koja su već ionako mala. Iako je zaposlena i bori se kroz život, s obzirom na prosjek plaće u banci ne može dobiti stambeni kredit. Naglasila je kako ne mašta o luksuzu i palačama, već želi samo skroman, zidani dom u kojem će mirno moći živjeti sa svojim ljubimcima i dočekati starost bez stalnog straha od gubitka krova nad glavom.

Foto: Facebook

- Svjesna sam koliko je danas svaka marka i svaki euro teško zarađen. Zato vam dajem svoje svečano obećanje: ukoliko se skupe dovoljna sredstva za kupnju mog malog doma, javno ću i transparentno svaku potrošenu donaciju. Podijelit ću s vama svaki korak, ugovor i papir... - nadodala je Bahra kako bi otklonila bilo kakve sumnje i opravdala povjerenje javnosti.

'U BEZIZLAZNOJ SITUACIJI SAM' Bahra iz Ljubav je na selu: Selim se iz kuće. Živim na minimalcu od 650 eura, nemam za najam
Bahra iz Ljubav je na selu: Selim se iz kuće. Živim na minimalcu od 650 eura, nemam za najam

S obzirom na to da je akcija tek nedavno pokrenuta, na službenoj stranici akcije trenutačno je prikupljeno 0 eura.

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