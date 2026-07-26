Bahra iz 'Ljubav je na selu' ima novu frizuru, a pratiteljima je uputila dirljivu osobnu zamolbu

Jedna od najpopularnijih i najomiljenijih kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu', Bahra Zahirović, zaintrigirala je javnost novim imidžom, ali i izuzetno dirljivom osobnom molbom. Bivša zvijezda showa pustila je kosu i postala plavuša, a njen novi plavi bob dobio je brojne komplemente na društvenim mrežama gdje mnogi ističu kako izgleda svježe i pomlađeno. Ali, iza novog imidža i osmijeha krije se teška životna borba.

Foto: Facebook

Bahra 4. kolovoza slavi 61. rođendan, ususret tome na društvenim mrežama je pokrenula emotivnu humanitarnu akciju pod nazivom 'Bahrin rođendanski san: Pomozite mi da ostvarim svoj dom!'.

- Dragi moji ljudi, prijatelji i svi koji ste me pratili i podržavali kroz godine, bliži mi se rođendan – 4. kolovoza napunit ću još jednu godinu života. Dok mnogi u ovo vrijeme razmišljaju o slavljima i velikim poklonima, moja je rođendanska želja puno skromnija, a opet, za mene tako velika i nedostižna. Moja jedina želja je sigurnost – moj mali, topli, 'zauvijek dom' - napisala je.

Bahra je u svojoj objavi objasnila kako su joj cijene najma stanova postale prevelike te da 'gutaju' najveći dio njezinih mjesečnih primanja koja su već ionako mala. Iako je zaposlena i bori se kroz život, s obzirom na prosjek plaće u banci ne može dobiti stambeni kredit. Naglasila je kako ne mašta o luksuzu i palačama, već želi samo skroman, zidani dom u kojem će mirno moći živjeti sa svojim ljubimcima i dočekati starost bez stalnog straha od gubitka krova nad glavom.

Foto: Facebook

- Svjesna sam koliko je danas svaka marka i svaki euro teško zarađen. Zato vam dajem svoje svečano obećanje: ukoliko se skupe dovoljna sredstva za kupnju mog malog doma, javno ću i transparentno svaku potrošenu donaciju. Podijelit ću s vama svaki korak, ugovor i papir... - nadodala je Bahra kako bi otklonila bilo kakve sumnje i opravdala povjerenje javnosti.

S obzirom na to da je akcija tek nedavno pokrenuta, na službenoj stranici akcije trenutačno je prikupljeno 0 eura.