Bahra Zahirović iz 'Ljubav je na selu' otvorila dušu: 'Nikakav luksuz...Živim za minimalac'

Bahra Zahirović otkrila je kako živi nakon popularnog showa. Naime, bivša kandidatkinja iz 'Ljubavi na selu' u razgovoru za Net.hr progovorila je o svojoj financijskoj situaciji. Kako je napomenula trenutno stanje u novčaniku joj i nije baš idealno.

Foto: RTL

- Ja radim za minimalac. Meni bi bilo drago da meni moj poslodavac, neka me i čuje jer ja znam da sam zadovoljila u toj firmi, da bolju plaću - započela je Bahra.

- Voljela bih da me malo bolje plaća i da nas sve bolje plati i da smo obostrano svi sretni i zadovoljni. Voljela bih da se nikad ne pozdravimo radi drugog posla. A tako upućujem i svim ostalim poslodavcima da bi se trebali zaista malo više zalagati za svoje radnike - nastavila je Zahirović.

Također, otkrila je li se zbog ljubavi odrekla vjere.

- Bitno je da znate što je čovjek u duši i da nađu zajednički lijepi kompromis u životu. To je najveća vrijednost - istaknula je Bahra.

Nedavno je viđena i na zajedničkom druženju koje je organizirala Ines Petrić, a gdje je pozirala i uz Irenu i Ranku.

Ranije je također za Net.hr otkrila i da razmišlja napustiti Hrvatsku.

- Zaposlena sam, ali nemam stalan posao. Trenutno sam u najmu. Primanja su niska i zbog toga se moram pažljivo dogovarati s poslodavcem oko svakog mogućeg angažmana, osobito sezonskog rada. Do sada sam radila tri turističke sezone i ako bih dobila zeleno svjetlo poslodavca, rado bih to opet ponovila. Spojila bih rad i uživanje na moru. Iskreno, živim skromno, kao i većina ljudi kod nas. S puno opreza, ali ne prestajem razmišljati pozitivno. Sanjam velike snove. Rad u wellness industriji. Odlazak u Irsku, Kanadu, Dubai…I možda, uz sve to, i pronalazak srodne duše - rekla je Bahra tada.

Podsjetimo, simpatična Bahra koja se u showu borila za naklonost farmera Valtera Krstića, a u emisiji je otkrila da gaji veliku ljubav prema psihologiji.

Foto: Facebook/ Blue World Institute