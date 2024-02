Bahra iz 'Ljubav je na selu': 'Ne odlazim iz Hrvatske! Ne mogu ostaviti svog mačka Mikija...'

Rekla sam u afektu da odlazim iz Hrvatske i odustajem od humanitarne inicijative. Zaboljeli su me ružni komentari ljudi koji me ne poznaju. Dosta mi je bezobraštine. Ne mogu ostaviti svoju bolesnu prijateljicu i mačka Mikija. Govori nam to Bahra Zahirović, kandidatkinja nekoliko sezona showa 'Ljubav je na selu', nakon što se proširila vijest da se zbog teške životne situacije seli iz Lijepe Naše.

Otkako je završila tekstilnu školu, simpatična Bahra nema stalan dom. Podstanarka je. Radila je više poslova istovremeno, no nikad nije imala dovoljno velika primanja da bude kreditno sposobna i kupi si stan. Nakon što je otkrila svoju tešku životnu situaciju, kolegice iz 'Ljubav je na selu', Ines Petrić i Irena Slopšek organizirale su humanitarnu inicijativu kako bi si mogla kupiti dom.

'Nisam skupila ništa'

- Koliko sam dosad pomoći prikupila? Ništa. Da vas vidim, pokazala bih vam - otkriva nam Bahra.

Irena je odlučila sav novac koji je planirala potrošiti na hrvatsko vjenčanje s Kameruncem Fondom, darovati Bahri i organizirati skromniji ručak za najbliže.

- Bahra samo želi svoju kućicu, krov nad glavom. Nije lako živjeti u podstanarstvu, znam to iz vlastitog iskustva. Jako smo dobre prijateljice već četiri godine i kad sam Fondu ispričala za njezinu situaciju, složio se da umjesto svadbe imamo ručak - rekla nam je ranije Slopšek.

Prijateljice iz 'Ljubav je na selu' prikupljaju pomoć

I Ines se angažirala.

- Već danima Bahri tražim kuću po Zagrebu i okolici. Zovem poznanike, prijatelje i ispitujem ih prodaju li neku svoju nekretninu. Tražim lokaciju koja će biti dobro prometno povezana da naša Bahra nema brige niti s prometom. Ima jako puno ljudi koji žele pomoći. Uz moju obitelj i prijatelje, tu su i kandidati 'Ljubav je na selu'. Prvo su se javili Marija iz Graza, bivša kandidatkinja farmera Jožefa, i puno njezinih prijatelja. Čekamo da nam Bahra pošalje broj računa pa da proslijedimo ostalima. Svi želimo pomoći, uplatiti sredstva kako bi mogla kupiti svoj dom - rekla nam je Ines Petrić, kandidatkinja koja je sudjelovala u sedam sezona 'Ljubav je na selu'.

Bahra tri godine živi u kući koju održava kao kućepaziteljica. Neizrecivo je zahvalna vlasnicima koji joj pružaju dom, no svjesna je kako to nije dugoročno rješenje.

- Ne želim se osloniti na tu kuću jer to nije moj dom. Teško se seliti u ovim godinama, ali nikad se ne bih nikome uvalila. Uvijek sam plaćala svoje račune, brinula sama za sebe. Ljudi misle zvijezda si, ali ne živi se od projekata, showova. Trebaš imati staž. Ne živi se od snimanja, živi se od rada - istaknula je ranije Bahra, kojoj je blokiran račun jer je vjerovala kome nije trebala.

S Bahrom pet godina živi prijateljica narušenog zdravlja, o kojoj se brine.

- Ženica je poštenog karaktera. Poznajemo se odmalena, od škole. Dijelile smo najam stana da nam bude lakše plaćati, ali ta se kuća prodala. Odlučila sam da je neću ostaviti. Nije dovoljno reći da smo prijateljice, treba i pomoći. Ja njoj pomažem, ali i ona meni plaćajući režije - rekla je.

Kandidatkinja četiri sezone 'Ljubav je na selu' ima troje djece - dvije kćeri i sina. Rijetko ih viđa i ne želi im biti na teret.

- Zašto bih im se gurala? Imaju svoju djecu i svoje živote. Ne želim ih zamarati svojim problemima - istaknula je.