Nova voditeljica, novi kandidati... sve je spremno za novu sezonu 'Ljubav je na selu' u nedjelju, 11. travnja u 19:40 sati. U RTL-ovu emisiju u kojoj se rodilo puno ljubavi i brakova stižu osebujni kandidati sa svih strana Lijepe Naše koji željno čekaju hoće li pronaći srodnu dušu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tu je i jedna farmerica, Rasema Vladetić (65). Najmlađi imaju po 29 godina, a najstariji je 69-godišnji Marijan Ceravac iz Buzeta. Vratio se iz SAD-a gdje je radio kao profesionalni vozač, a iza njega su tri braka. Marijanu nedostaje odabranica koja bi ga razumjela i uljepšala mu dane u mirovini.

A u emisiji će opet srodnu dušu potražiti i Bahra Zahirović (55). Veza s Valterom Krastićem (53) u prošloj sezoni nije joj uspjela, no uporna je da je pogodi Amorova strelica. Poznata je po tome da se lako zbuni, ali i da do suza nasmije gledatelje svojim 'bahrizmima'.

- Željela sam dati šansu novim prijateljstvima nakon što mi nije uspjelo s Valterom. Uvijek sam optimistična kad je u pitanju ljubav - kaže nam Bahra zašto je opet odlučila okušati sreću pred kamerama. Gledatelji su joj zamjerali da se nije “borila” za Valtera, pa ga je i izgubila.

- Više volim kad muškarac prilazi ženi, a ne da žena osvaja muškarca - odlučna je Bahra, koja traži muškarca s vrhunskim kvalitetama i dobro odgojen. Da je vrijedan, odgovoran, da nema poroka i da iskreno zna cijeniti ženu s kojom živi.

- Mogla bih jedino malo zažmiriti na to da mi predbacuje neke stvari iz moje prošlosti - našalila se. A i elegancija joj je jako važna:

- Inače sam jako moderna i cijenim kad se muškarac zna ‘modirati’, da je šarmantno obučen, da je pravi džentlmen. Ne treba nositi odijela, ali bitno je da se moderno oblači, da je uredan, namirisan, da drži do sebe. To su moji favoriti.

Čim se pojavila prošle godine u emisiji, za čas je postala osoba koja uveseljavala gledatelje i skupila hrpu fanova. Bahra smatra da je to zato što je iskrena.

- Onaj tko je to shvatio, taj me obožava, a onaj tko nije, taj me ne voli. Ja znam najbolje tko sam i što sam. Bila sam ja, nisam glumila i mislim da se to ljudima najviše svidjelo. To mi čak puno ljudi govori i kad me susretnu u gradu - iskrena je i nestrpljiva pred emisiju. A što ako se zbog ljubavi mora odseliti i raditi naporne poslove na farmi.

- S obzirom na moje godine, iskreno, ne bih više pristala na neke teške fizičke poslove i radove na farmi, ali pristala bih na život u manjemu mjestu ili na selu s nekom osobom tople naravi i iskrene ljubavi, da imam svoj vrt i uzgajam cvijeće - sanjari. Zagrepčanka je nakon pandemije korona virusa otkrila kako je izgubila posao. Pomoć joj je pružila Ines Petrić (46) koju je upoznala u 'Ljubav je na selu'.

- U koroni mi više nisu produžili ugovor, nisam imala pravo na burzu - ispričala je Zahirović svojedobno za 24sata. Trenutačno radi kao gerontodomaćica, no velika joj je želja otići u inozemstvo raditi. Dok ne dočeka bolje dane bez korone, voljela bi se okušati u glumi. Prve korake napravila je u na RTL-u u 'Krv nije voda'.

- Jako me zanima gluma, imam veliku želju snimiti film koji se odvija na lijepoj farmi među životinjama koje jako volim i koje me fasciniraju - zaključuje Bahra.