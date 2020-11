Bahra odlazi u Češku, dobila je posao: 'Ovdje je situacija loša'

Simpatična Zagrepčanka izgubila je posao nakon pandemije korona virusa. Proteklih nekoliko mjeseci trudila se pronaći posao kako bi zarađivala za život. Želja joj se napokon ostvarila

<p>Zagrepčanka <strong>Bahra Zahirović </strong>(55) mnogima je bila omiljena kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu'. Srca gledatelja osvojila je simpatičnim izjavama, ali i svojom vedrinom i optimizmom. Nakon emisije postala je hit na društvenim mrežama, a njezini simpatični izrazi i danas mnoge nasmijavaju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dame iz 'Ljubavi na selu'</strong></p><p>Bahra će se ponovo pojaviti na malim ekranima. Glumit će u novoj sezoni serije 'Krv nije voda'. Priznala je kako joj je snimanje bilo odlično iskustvo te da je sve napravila opušteno.</p><p>Iako joj je sada krenulo, Zagrepčanka je nakon pandemije korona virusa otkrila kako je izgubila posao. Pomoć joj je pružila <strong>Ines Petrić </strong>(46) koju je upoznala u 'Ljubavi na selu'.</p><p>- U koroni mi više nisu produžili ugovor, nisam imala pravo na burzu i nikako si ne mogu naći posao, a imam otvorene profile na raznim stranicama za traženje posla - ispričala je Zahirović svojedobno za 24sata. </p><p>Oduvijek je željela raditi u inozemstvu, a sada joj se ta želja ostvarila. Našla je posao u Češkoj, a radit će u tvornici igračaka LEGO.</p><p>- Idem raditi u Češku, u tvornicu LEGO kockica. Pakirat ću kockice u plastičnoj ambalaži u kutije. Oduvijek sam željela raditi vani jer je ovdje situacija jako loša. Voljela bih da svi koji to žele, odu u inozemstvo i tamo zarađuju za život - ispričala je Bahra za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3919286/ekskluzivno-bahra-napusta-hrvatsku-idem-u-cesku-raditi-u-tvornicu-lego-kockica/" target="_blank">RTL.hr</a>.</p><p>Bahra je prije radila kao spremačica, a tvrdi kako je u tom poslu bila odlična. Na zadnjem poslu je čistila urede, no kada je pandemija korna virusa uzela maha, više im nije bila potrebna.</p><p>- Iskreno vam govorim, ja bih i konobarila, pa sve se može naučiti - rekla je Zahirović prije nekoliko mjeseci. No sreća joj se ipak osmjehnula te je nakon višemjesečne potrage za poslom napokon dobila priliku. </p><p> </p><p> </p><p> </p>