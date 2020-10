Bahra moli fanove: 'Nađite mi posao, voljela bih snimiti film'

<p>Ljubav me više ne zanima, i to zato što gledamo razno razne događaje svakodnevno, nasilja i slično, iako ne svrstavam ljude u istu fazu ponašanja. Htjela bih upoznati nekoga iz strane zemlje, za to jedino još postoji šansa i nada, da će mi on preokrenuti život, u domaće ljude više nemam vjere, iskreno nam je ispričala <strong>Bahra Zahirović</strong> (55), sudionica reality showa 'Ljubav je na selu'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dame iz 'Ljubavi na selu' otkrile kakve dečke vole </strong></p><p>Osvojila je gledatelje svojim smiješnim izjavama i upravo svoje obožavatelje Bahra sad i treba, kaže. </p><p>- Zamolila bih sve one koji me vole i koji me prate, moje fanove, da me pozovu da nešto radim. Nemam posao. Radila sam ovo ljeto, dok su bili godišnji odmori. Tada sam čistila, održavala urede i slično. Na burzi sam i borim se - ispričala nam je.</p><p>Dodala je i kako više nikad neće sudjelovati u emisijama u kojima se mora boriti za muškarca. Ona je više, ističe, za snimanje filmova i nada se da će joj stići takva ponuda jednom. </p><p>- Ne želim više u 'Ljubav je na selu', nije to više za mene, ljudi o meni imaju jako lijepo mišljenje i bilo bi glupo da to sad ukaljam - pojašnjava Bahra koja ne prestaje pretraživati poslove.</p><p>'Da sad dođete kod mene, vidjeli biste koliko mi je otvorenih kartica na Googleu, stalno tražim posao, ali ga sada ne nalazim i zato je bilo kakva pomoć dobrodošla', kaže nam. Ova godina je teška većini, pa tako i Bahri, koja rijetko kad odlazi u centar Zagreba. Masku nosi uvijek sa sobom, a dezinficijens koristi i kad je doma. </p>