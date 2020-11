Bahra se zaljubila: 'Ljepše mi je kad muškarac prvi pristupi ženi'

Zahirović u seriji 'Krv nije voda' glumi gospođu Božicu, koja u staračkom domu upoznaje Miroslava, s kojim se upusti u prijateljstvo, a zatim njihova veza postane i više od toga, iako ima supruga Tvrtka

<p><strong>Bahra Zahirović</strong> (54) sudjelovala je u showu 'Ljubav je na selu' i svojom pojavom i izjavama osvojila srca gledatelja. Iako u emisiji nije pronašla srodnu dušu, sreća joj se sada ponovno osmjehnula i srce joj je poskočilo zbog jednog muškarca. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dame iz 'Ljubavi na selu'</strong></p><p>Svi koji ne vjeruju da je ljubav moguća u poznijim godinama iznenadit će se kad vlastitim očima u seriji 'Krv nije voda' vide o čemu je riječ. Bahra se nedavno pohvalila kako se bacila u glumačke vode, a sjaj u njezinim očima ne laže, jer to je sjaj zaljubljene žene, a ljubav zaista ne bira ni mjesto ni vrijeme ni godine.</p><p>Bahri se svidjela uloga glumice, a naročito ju je oduševilo snimanje i cijela ekipa.</p><p>- Bilo mi je to lijepo iskustvo i doživljaj. Okruženje je bilo pozitivno. U 'Ljubavi na selu' žene se bore da osvoje farmera, a to je ponekad nezgodno jer dolazi do ljubomore i svađa. Ja se u nekim situacijama s time nisam ponosila - ispričala je Zahirović za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3916062/bahra-ce-glumiti-u-krv-nije-voda-evo-kako-je-opisala-svoju-ulogu-kad-se-stari-panj-zapali-tesko-se-gasi/" target="_blank">RTL.hr</a> i objasnila kako je snimanje serije bilo drugačije nego snimanje showa.</p><p>Tvrdi kako je u 'Krv nije voda' bila u situaciji koja je puno prirodnija. </p><p>- U epizodi u kojoj sam glumila se meni ponudio muškarac. Osobno i u stvarnom životu smatram da je ljepše i kulturnije prema ženi da muškarac prvi prema njoj pristupi pa da ona odluči je li zainteresirana ili ne, nego da žena pristupi muškarcu - kaže Bahra, koja u seriji glumi gospođu <strong>Božicu</strong>, koja u staračkom domu upoznaje <strong>Miroslava</strong>, s kojim se upusti u prijateljstvo, a zatim njihova veza postane i više od toga. Najveći problem je taj što je Božica zbog bolesti počela zaboravljati pa je zaboravila i kako ima supruga, <strong>Tvrtka</strong>.</p>