Bajaga i Instruktori zatvaraju Zagreb Music Fest na Jarunu

Treći i završni dan Zagreb Music Festa 2025. održava se u nedjelju, 8. lipnja na jedinstvenoj lokaciji uz Veliko jezero Jarun s ulazom od 18 sati. Publiku očekuje snažan završetak festivala kroz nastupe triju izvođača različitih generacija i žanrova – reggae veterana Brain Holidays, novovalne rock ikone Renata Metessija & Zvijezda te jednih od najvećih glazbenika ovih prostora, Bajage & Instruktora.

Koncert Bajage u Areni ZAgreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Večer otvara jedan od najdugovječnijih reggae sastava u Hrvatskoj – Brain Holidays u 19:30 sati. Od osnutka 2000. godine do danas, bend je objavio pet studijskih albuma, među kojima se ističe "Jamaican Connection", snimljen u slavnom Tuff Gong studiju na Jamajci. Njihova glazba inspirirana je zlatnim razdobljem roots reggaea, a live nastupi su poznati po energiji i neposrednoj komunikaciji s publikom. Bend trenutno radi na novom materijalu i koncertno je aktivan diljem regije.

Karte od 35 do 60 eura

U 20:30 sati slijedi nastup jednog od ključnih predstavnika zagrebačke novovalne scene. Renato Metessi & Zvijezde poznati su po svojim emotivnim tekstovima i hitovima koji su ostavili trajan trag u domaćoj glazbi, poput „Ne pitaj za mene“, „Koji film sada vrtiš u

glavi!“ i „Nikol“.

Povratak ovog benda na festivalske pozornice donosi dozu nostalgije i prisjećanja na glazbeni izraz koji je formirao generacije.

Večer kulminira nastupom Bajage i Instruktora u 21:30, koji su headlineri zadnjeg dana ovogodišnjeg Zagreb Music Festa.

Od objave prvog albuma „Pozitivna geografija“ 1984. godine, izgradili su jednu od najvažnijih diskografija u povijesti regionalne glazbe, a tijekom prošle godine, održali su četrdeset koncerata, u sklopu velike turneje, kojom su obilježili više od 40 godina karijere.

Iste godine objavili su i live album iz zagrebačke Tvornice kulture, a trenutno, uz nastupe, promoviraju i ekskluzivnu monografiju „Pesme“, Momčila Bajagića Bajage. Na zagrebačkom koncertu pod otvorenim nebom publika može očekivati hitove poput „Tišina“, „Sa druge strane jastuka“, „Plavi safir“, „Verujem – ne verujem“ i mnoge druge.

Lokacija festivala je na južnoj strani Jaruna, pored Velikog jezera, uz nasip - između Skate parka i Baseball kluba, u neposrednoj blizini stajališta autobusne linije 113. Opcija tramvajem - linije 5 i 17 pa pješice preko Veslačke staze do lokacije ili automobilom do ulaza s Petrovaradinske ulice, gdje se nalazi i parking. Od parkinga i rampe preostaje 200m pješice do ulaza na festival. Ulaznice su dostupne putem Entrio sustava po cijeni od: 35 € – Regular ulaznica, 60 € – VIP ulaznica (povišena pozicija u blizini pozornice).