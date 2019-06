Bajker Josip: 'Sin mi pomaže naći curu, ne smije biti debela'

Volim žene koje drže do sebe. Pa koja još budala voli ružnu ženu, rekao nam je Josip Vodička (31), novi kandidat showa 'Ljubav je na selu'.

Josip živi u Požegi, vlasnik je OPG-a na kojem se sam brine o ovcama i svinjama te se bavi ratarstvom, vinogradarstvom i voćarstvom. Njegovo imanje nalazi se u naselju Bankovci, pet kilometara od Požege.

- Ja uvijek za sebe kažem da sam moderni seljak jer živim u gradu, a radim na selu - priča Josip, kojeg prijatelji od milja zovu Joka. Kaže da njegova idealna partnerica ne mora biti posebna, bitno da je njegovih godina i da je normalne visine i težine.

- Želim naći partnericu koja će biti uz mene, s kojom ću zasnovati novu obitelj i koja će me cijeniti i poštivati kao čovjeka, poljoprivrednika te ljubavnog partnera.

Smatra da današnje cure ne razumiju pravu vrijednost traktora i strojeva.

- Moj traktor vrijedi pet puta više od BMW-a, ali kad voziš traktor, nijedna cura te neće pozdraviti, no ako si u BMW-u, djevojke odmah mašu - priča Josip.

Ističe kako je poljoprivrednicima danas teško pronaći curu jer one misle da je rad na selu iznimno težak i dosadan. A on smatra da je to vrlo zabavan posao jer se svaki dan nešto novo dogodi. Ovaj Požežanin iza sebe ima jedan brak, u kojem je bio oko tri i pol godine.

- Bivša supruga i ja sporazumno smo se razveli 2016. zbog različitih mišljenja o životu, jednostavno su nam se razišli životni putevi - kazao je te dodao kako mu je ona rekla da nikada neće doći pameti, nakon što je saznala da se prijavio u show. Josipov najveći ponos je sedmogodišnji sin koji je upravo završio prvi razred. Za sina kaže da je njegovo najveće blago i radost.

- Uvijek je uz mene, imamo super odnos, sin živi s majkom, ali ga viđam kada god hoću. On zna da tata traži curu, zajedno nekad odemo u kafić pa meni tražimo djevojku - rekao nam je. Za sebe kaže da je vrijedan, zabavan i društven, a kao manu navodi to što previše radi.

- To je i bio jedan od razloga rastave s bivšom suprugom. Naime, moj posao u poljoprivredi traje cijelu godinu - rekao nam je.

Unatoč tome, uvijek nađe vremena za druženje i izlaske s prijateljima. Inače, Josip je godinama član lokalnog DVD-a, a voli se provozati i na motoru. Kaže da se u show prijavio jer je “opičen” te voli isprobavati nove stvari, a ne zato što si ne može naći djevojku.

- Pa onaj tko nije sposoban naći sebi curu, ne može mu pomoći ni televizija - iskren je Josip.

Otkrio je kako od natjecanja u showu očekuje dobru zabavu i upoznavanje novih ljudi.

- A ljubav ako dođe, dođe! Cure, ako želite spoj seljačkog i modernog života, pišite mi, javite se, tu sam da vas usrećim - zaključio je Josip.

