Baka iz Playboya napravila je AI model sebe: 'Sređivanje mi je postala tlaka, trebam pauzu!'

Manekenka i model Playboya Gina Stewart (52) iz Australije kreirala je AI model, dizajnirala ga je na temelju vlastitih proporcija i stila, te ga nazvala po sebi i dala si 28 godina. Njen AI model - Gina ostvario je veliki uspjeh u svibnju kada se pojavila na naslovnicama časopisa. Tada je sklopila i ugovor s njemačkom agencijom za modele.

- Dok sam prošlo ljeto putovala u SAD-u, napravila sam pauzu od fotografiranja na društvenim mrežama. Postala sam umorna od postavljanja snimaka, uređivanja frizure, noktiju, šminke, odjeće. Umorna sam od toga da se svakodnevno moram tako sređivati i to mi je postalo stresno. Pomislila sam da mora postojati bolji način da ovo odradim ako trebam pauzu. I to je bio trenutak kada je rođena 28-godišnja Gina iz Kalifornije - ispričala je 52-godišnja Australka Gina Stewart za DailyMail.com.

Majka četvero djece i baka: Nemam nijednu sijedu

Gina je poznata i kao 'najzgodnija baka na svijetu', a upravo je pod tim imenom poznata na Instagramu s obzirom na to da se tako predstavlja na svom profilu, a postala je i zvijezda na OnlyFansu.

- Smiješno je to što muškarci to vole. AI modeli su glamurozni, lijepi i poželjni, poput Playboyevih modela 90-ih. Pretpostavljam da je to sličan koncept superheroja. Svatko voli i ima omiljenog superheroja, ide ga gledati u kino, diviti mu se i opsjednuti su njime. Žele biti oni, ali ti superheroji nisu stvarni. To je fantazija i bijeg od stvarnosti - smatra Gina Stewart.

Ta australska kreatorica je ujedno i majka četvero djece i baka koja kad ne pozira za Playboy, propagira fitness. Otkrila je i tajnu svog izgleda.

- Pazim na sebe kombinacijom joge, meditacije. S 52 godine nemam nijednu sijedu vlas na glavi - kazala je.