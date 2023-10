Baka joj je preminula zbog raka dojke, a Liz Hurley priznaje: 'Ponosila bi se što pričam o njoj'

Listopad je mjesec borbe protiv karcinoma dojke, a već dugi niz godina o tome glasno govori i engleska glumica i model, Elizabeth Hurley (58). Poznatu zgradu Empire State u New Yorku 'obojila' je u ružičaste boje, a pred malim je ekranima priznala zašto se prije 30 godina pridružila kampanji koja potiče žene diljem svijeta da odlaze na preventivne preglede.

- Rak dojke je tu svaki dan, postoji i zbog njega mnoge žene izgube život. Upravo zbog toga kampanja još uvijek postoji i u borbi smo protiv ove jake i snažne bolesti - započela je Liz u intervjuu za Extra TV.

Glumica je otkrila kako ju je posebno potaknulo to što joj je baka preminula zbog karcinoma dojke.

- Kada me Evelyn H. Lauder pozvala da se priključim Estee Lauder kampanji, upravo u to vrijeme je moja baka umrla i to me motiviralo da im se pridružim. U tadašnja vremena, prije 20 godina, nitko nije na televiziji pričao o tome, nitko nije nosio ružičaste vrpce - dodala je Liz koja je objasnila kako su tada ona i obitelj strahovali jer nitko nije znao što je uopće rak dojke.

- To što moja baka nije govorila o svojoj dijagnozi, za mene je bio izvor ogromne tuge. Smatram da je sada tu i da su joj u ova vremena dijagnosticirali bolest sve bi bilo drugačije. Napredovali smo u liječenju, svijesti, načinu na kojemu se priča o raku, sve bi bilo puno jednostavnije - osvrnula se glumica koja je poslala poruku za sve koji prolaze kroz isto iskustvo.

- Moje srce je uz njih jer je to grozno iskustvo za svaku obitelj. Nadam se da će doći i mora doći vrijeme kada više nećemo govoriti o svijesti o raku dojke jer neće ga više biti - zaključila je Liz koja je poručila kako zna da bi njena baka bila ponosna da ju vidi danas kako otvoreno priča o ovoj bolesti.

Jednoj od osam žena u svijetu će biti dijagnosticiran rak u životu, a kako Liz kaže, nada se da će medicina još više napredovati da se ta brojka što više smanji.