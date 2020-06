Na dru\u0161tvenim mre\u017eama\u00a0Bala\u0161evi\u0107 sve \u010de\u0161\u0107e\u00a0snima video uratke u kojima se javlja svojim fanovima, a u posljednjem videu\u00a0pri\u010dao je sa svojom k\u0107eri Bebom o pjesmi 'Hej, lega' koju je napisao o Osijeku.

Kantautor je izjavio kako je to grad s kojim ima posebnu vezu, a nedavno je u Osijeku nastupio pred tisu\u0107ama ljubitelja njegovih pjesama. To je ujedno bio i prvi hrvatski grad u kojem je glazbenik nastupio nakon rata. Beba ga je usput pitala i za\u0161to u pjesmi na\u0161 grad naziva 'Osek', a ne 'Osijek'.\u00a0

- \u017dao mi je \u0161to neki ljudi misle kako\u00a0je to trebala biti teritorijalna pretenzija. Osek je arhaizam koji se bio uklopio u cijelu tu pjesmu.\u00a0Prije bih pucao u sebe nego na Osijek\u00a0- ispri\u010dao je\u00a0Bala\u0161evi\u0107, dodav\u0161i i kako su mu na po\u010detku rata kucali na prozor poku\u0161avaju\u0107i ga natjerati da ide u vojsku.\u00a0

Balašević o pjesmi: 'Prije bih pucao na sebe nego na Osijek. Nisam ja kao ostale budale...'

Balašević je izjavio kako je Osijek grad s kojim ima posebnu vezu, a nedavno je tamo nastupio pred tisućama ljubitelja njegovih pjesama. To je ujedno bio i prvi hrvatski grad u kojem je glazbenik nastupio nakon rata

<p>Glazbenik <strong>Đorđe Balašević</strong> (67) krajem prošle godine zbog zdravstvenih problema je hospitaliziran, a morao je i otkazati neke koncerte. Rekao je kasnije kako je mislio da je to zaista njegov kraj, no oporavio se, ponovno zapjevao, a u slobodno vrijeme nastoji što manje biti u stresnim situacijama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Na društvenim mrežama Balašević sve češće snima video uratke u kojima se javlja svojim fanovima, a u posljednjem videu pričao je sa svojom kćeri Bebom o pjesmi 'Hej, lega' koju je napisao o Osijeku.</p><p>Kantautor je izjavio kako je to grad s kojim ima posebnu vezu, a nedavno je u Osijeku nastupio pred tisućama ljubitelja njegovih pjesama. To je ujedno bio i prvi hrvatski grad u kojem je glazbenik nastupio nakon rata. Beba ga je usput pitala i zašto u pjesmi naš grad naziva 'Osek', a ne 'Osijek'. </p><p>- Žao mi je što neki ljudi misle kako je to trebala biti teritorijalna pretenzija. Osek je arhaizam koji se bio uklopio u cijelu tu pjesmu. Prije bih pucao u sebe nego na Osijek - ispričao je Balašević, dodavši i kako su mu na početku rata kucali na prozor pokušavajući ga natjerati da ide u vojsku. </p>