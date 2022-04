Baldwinova kći Ireland o borbi s anksioznošću: 'Sve je počelo rastavom mojih roditelja'

Manekenka Ireland Baldwin (26), kći glumca Aleca Baldwina (63) progovorila o mnogim intimnim stvarima, a među njima i o svojoj borbi s anksioznošću i napadajima panike.

POGLEDAJTE VIDEO:

Radi se o Red Table Talku, emisiji koju vode Jada Pinkett Smith (50) i Willow Smith (21).

Willow je naglasila kako se jako puno ljudi bori s time, dok je Baldwin komentirala kako skupe terapije ne bi trebale biti jedino rješenje.

- Važno je voditi svakodnevne razgovore poput ovoga i izbaciti to iz sebe - rekla je.

- Ja to jako dugo nisam htjela nazivati anksioznošću jer sam mislila da će me to dodatno oslabiti i staviti me u neku ladicu. Mislim da se s tim nosim cijeli život, otkad sam bila mala. Nisam se osjećala dovoljno ugodno da to nazovem pravim imenom. Sramila sam se i nisam baš razumjela što mi se događa - napomenula je glumica i manekenka.

Manekenka se i dan danas sjeća svog prvog napad anksioznosti zbog rastave roditelja.

Podsjetimo, Kim Basinger i Alec Baldwin rastali su se 2001. godine, kada je Ireland imala 6 godina. Godinama su trajale borbe za skrbništvo, koju je pratio veliki medijski interes.

Veliki ožiljak u njenom životu ostavila je i snimka koja je procurila u javnost gdje je otac, nazvao "nepristojnom malom svinjom".

No, anksioznost je za sobom povukla ubrzane otkucaje srca te je Ireland zbog toga već nekoliko puta završila u bolnici. Ističe da je strah da to ne izazove srčani udar.

Svoju borbu s anksioznošću pokušala je okončati alkoholom, ali i uzimanjem Xanaxa na svoju ruku.

Uz sve probleme, imala je i poremećaj u prehrani, a odnosi u obitelji bili su sve gori. Roditelje, kaže, nije vidjela godinu dana zato što se sramila same sebe i svog života.

Najčitaniji članci