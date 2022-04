Kim priznala da je fotošopirala nećakinju na fotografiji: 'Nisam htjela da mi pokvari profil...'

Reality zvijezda Kim Kardashian (41) često je na udaru kritika zbog uređivanja fotografija na Instagramu kako bi izgledala savršeno na društvenim mrežama i sakrila nepravilnosti. Sada je priznala koju fotografiju je uredila.

Iako su je nedavno prozvali da je uredila fotografiju svog dečka Petea Davidsona (28) i da mu na fotografiji brada djeluje istaknutije te da mu je sakrila podbradak, ona tvrdi da to nije istina.

Njenim obožavateljima je oduvijek bila čudna fotografija njene kćerkice Chicago West i nećakinje True Thompson, kćeri njene sestre Khloe (37) koja je nastala u Disneylandu, jer je True izgledala kao da je umetnuta u fotku.

- Ok, imam Photoshop-priznanje kad smo već tu... Ovo će trebati ozbiljno objašnjenje. Dakle, znate da je meni veoma bitna estetika. Na mom Instagramu u posljednje vrijeme prevladavaju plava i ružičasta boja. Pomno je isplanirano i baš je slatko, zar ne? - započela je.

- Na originalnoj fotografiji je Stormi. Pitala sam Kylie mogu li ih objaviti, ali ona je rekla da u tom trenutku nije baš za objavljivanje i ja sam to poštovala. Ali nisam htjela da to zezne moj Instagram profil jer je Chi nosila ružičastu i savršeno bi se uklopilo... Znate koliko mi estetika znači i nisam mogla dopustiti da mi Kylie to uništi i pokvari profil. Zato hvala, True, što si se žrtvovala za tim. Nisam mislila da će biti problem kad je i njena mama posumnjala da sam je prošvercala u Disneyland bez njenog znanja - napisala je.

Kardashianke su odavno poznate po uređivanju fotografija i sličnom manipuliranju objavama na društvenim mrežama, a sada su već počele zbunjivati pratitelje ubacivanjem dječjih lica na fotke događaja na kojima njihova djeca nisu ni bila.

