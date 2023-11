Baletni majstor iz HNK Zagreb otkriva zašto je 'Orašar' toliko popularan: 'Ljudi ga jako vole'

Iz godine u godinu gledamo velike redove ispred HNK Zagreb. Ljudi satima čekaju za karte za popularni balet 'Orašar', a koliko je veliki interes za tu predstavu govore i brojke koje je HNK objavio.

Naime, ove godine su online karte prodane za svega dva sata, a karte koje su se fizički mogle kupiti otišle su u jednom danu. Radi se o nešto više od 13.000 karata za čak 19 izvedbi koje će ljubitelji baleta moći pogledati u zagrebačkom HNK. Ljudi su satima čekali u redu pa je tako jedna djevojka otkrila i kako je ispred HNK došla u pet ujutro, a ulaznice je uspjela kupiti pet sati kasnije.

Baletni majstor iz HNK Zagreb, Andrej Barbanov, otkrio nam je i zašto je 'Orašar' toliko omiljen među publikom

- To je božićna priča. Sav taj šušur oko Božića, pripreme, bor... Čarobno je. 'Orašar' miriše na Božić! Vjerojatno taj osjećaj i želja za nadolazećim blagdanima tjeraju ljude u kazalište. A i tradicionalno ljudi vole ići u kazalište u blagdansko vrijeme – otkriva nam.

Ističe kako je balet popularan u Hrvatskoj, a posebice u Zagrebu.

Svaki novi 'Orašar' dobiva i nove kostime, rekvizite...

- Uvijek imamo rasprodanu dvoranu. Svaka predstava ima svoju publiku, što je jako lijepo. Netko više voli 'Labuđe jezero', netko voli suvremeniji balet. Ali smo jako zadovoljni odazivom – poručio je.

Za 'Orašara' se uvijek traži karta više, a Barbanov otkriva i da je predstava, nakon što je prvi put prikazana ikada, doživjela više transformacija i verzija.

- Koreografije su prilično različite - kaže te dodaje kako se za svaku koreografiju rade i novi kostimi te rekviziti jer sve mora odgovarati karakteru plesa.

I sam je kroz godine karijere imao različite uloge u 'Orašaru'. No, to nije karakteristično samo za njega. Kako nam priča, 'Orašar' je posebna predstava jer baš u njoj nastupaju i djeca.

- Puno baletnih plesača su prošli skoro sve uloge u 'Orašaru', od malih mišeka, do vojnika, djece, roditelja... Zato je vjerojatno publici i zanimljivo, jer ima jako puno uloga i svaka ima svoj karakter. Puno se pleše – objašnjava.

Kako postati profesionalni plesač baleta? Teško

Zadnjih par godina imao je ulogu djeda u 'Orašaru'.

- Svaka je uloga zahtjevna, ali ova je bila najopuštenija. Ona je ujedno i više-manje karakterna uloga, što preferiram - otkrio je. No, na pitanje najdražih uloga ikad, nije baš tako lako pronaći odgovor.

- Svaka uloga ima svoju čar. Dok ih izvodiš, ulažeš cijelog sebe u nju. Možda bih kao jednu od najdražih istaknuo ulogu Putnika u 'Pjesme ljubavi i smrti' Milka Šparembleka. U njoj sam mogao zaista prenijeti osjećaje – otkriva.

A kako se uopće postane profesionalni plesač ili plesačica baleta?

- Teško – jednom riječju odgovara kroz smijeh. No ističe, to zaista nije lagano. Sve počinje u djetinjstvu.

- Dijete mora imati predispozicije. Što to znači? To su duge ruke i noge, lijepe linije, dobar skok, a dijete mora biti i muzikalno, imati sluha. Prije nego što djeca upisuju baletnu školu, moraju proći selekciju, a ona se nastavlja i tijekom cijelog njihovog školovanja – objašnjava Barbanov i dodaje kako se djeca, naravno, s godinama mijenjaju te neki na svom putu shvate da balet ipak nije za njih. Tu je, govori, velika odgovornost i na pedagozima da usmjere djecu.

- Nažalost, naša baletna škola trenutno nema ni zgradu. Od potresa je zgrada na Ilirskom trgu praktički uništena, pa naši budući baletni plesači i plesačice moraju snalaziti, u čemu im pomaže i HNK - objašnjava.

Od 1200 prijavljenih na audiciju, HNK je primio njih 17

Nakon što završe škole i odluče da zaista žele biti baletni umjetnici, ponovno ih čeka selekcija. Baletni majstor nam je otkrio kako je HNK Zagreb nedavno imao 'smjenu generacija' te je nešto manje od 30 njegovih kolega otišlo u zasluženu mirovinu.

- Na audiciju se prijavilo oko 1200 plesača, a na samu audiciju je, nakon stroge selekcije, bilo pozvano njih tek 300-njak. Na kraju je u HNK došlo tek njih 17 – poručio je.

Baletni plesači i plesačice poznati su po svojim lijepim, elegantnim i mišićavim tijelima. Zdrava i uravnotežena prehrana jedna je od ključnih stvari za dobru izvedbu, ali 'zastrane' li i oni nekad?

- I mi smo, isto tako, samo ljudi. Da, i plesači vole junk food pojesti ponekad – otkriva te dodaje kako uz vježbe koje plesači izvode, kao i predstave, sva hrana u organizmu ionako 'izgori'.

- Plesači koriste i različite 'alate', to su joga, pilates, istezanja, odlasci u teretanu. To su sve stvari koje pomažu. A kondicijske vježbe su kao doručak, to je nešto što se ne preskače! - poručio je. I prije samih izvedbi svaki plesač pazi na to što unosi u sebe, iako je, kaže Barbanov, sve to individualno.

Uravnotežena prehrana, vježbe i koncentracija ključne su za dobre izvedbe, ali i za prevenciju ozljeda koje su prisutne i u baletu. Vrlo često se dogode, napominje, zbog nepažnje.

Uska stopala za plivanje

- Tu je posao pedagoga ključan. On treba planirati vježbe da se plesač postepeno zagrije. Ovo je vrlo težak i zahtjevan posao. Koncentracija mora na probama biti na 100 posto. Osim što možete ozlijediti sebe, možete ozlijediti i nekog drugog – kaže.

Kao i u nekim drugim profesijama, i u baletu je bitno kako se s tim ozljedama, ako do njih dođe, plesači uopće nose. A Barbanov kaže da se nose s njima vrlo hrabro. Objašnjava i kako HNK Zagreb ima svojeg terapeuta, no da plesači često znaju ići i na privatne terapije kako bi ubrzali proces oporavka.

Barbanov nam je otkrio i kako je on postao baletni plesač.

- Ja nisam ništa odlučio, odlučili su za mene. Moja majka je obožavala folklorne plesove i pokušala me 'maknuti s ceste' pa mi je nalazila razne aktivnosti – objašnjava. Prvo su ga upisali na plivanje, no tamo su mu rekli da ima uska stopala. Zatim ga je majka upisala na društvene plesove.

- Tamo je kondicijske vježbe vodila profesionalna baletna plesačica. Ona je pozvala svojeg supruga koji je bio pedagog u Školi za klasični balet. On je došao i rekao mi da se moram nacrtat u rujnu na prijemnom ispitu. Imao sam nepunih devet godina – otkriva.,

- Dokazuješ se, neki novi pokreti, nešto novo možeš. Bilo je tu stereotipa, naravno, pa sam im se prkosio. Uvijek mi je bilo zanimljivo – kaže.

U Split iz Moldavije došao 1991. godine

Barbanov, koji je rođen i odrastao u Moldaviji, završio je 1988. godine baletnu školu, te odmah počeo raditi u kazalištu.

- Igrom slučaja se pojavila mogućnost doći u Hrvatsku. I došao sam 1991. godine u Split. Prekrasan je to grad, prekrasni ljudi i more. No, tad je već trajao rat i veliki dio baletnih plesača otišao je iz Hrvatske pa je repertoar splitskog HNK 'pao'. Shvatio sam tad da, ako želim postići nešto u karijeri, moram se pokrenuti. Prvo sam otišao u Ljubljanu, a onda sam vidio repertoar HNK Zagreb i odlučio tu pokušati. Svaki put kad bih prošao kraj HNK, vidio tu prekrasnu zgradu, zaljubio bih se i shvatio sam da ja to stvarno želim. I primili su me – priča.

Osim što radi u HNK, nerijetko je i predavao balet, a kaže kako posebno uživa u radu s amaterima.

- Super je ako imate afiniteta prema predavanju. Ja sam shvatio da ne mogu zauvijek plesati, ali nisam se nigdje drugdje vidio. Nisam se htio maknuti iz toga i želim i dalje proživljavati te predstave kroz svoje učenike – otkriva Barbanov te dodajte kako se upisao i na Baletnu akademiju u Moldaviji kako bi se usavršio za pedagoga.

Od 1. studenog ove godine je i baletni majstor u HNK Zagreb. Njegove obaveze uključuju održavanje proba, kondicijskih vježbi...

- Dobra smo ekipa, u najboljim godinama, i surađujemo kao tim. Sve obaveze lijepo raspodijelimo. Običan radni dan? Prvo vježbe, probe, ponekad pauza... Probe nekada imamo i popodne, a onda naravno i vježbe zagrijavanja prije predstave. Netko od nas uvijek mora biti dežuran na predstavi. Zato ovaj naš posao nije jednostavan jer ga ne radiš sam – poručuje.

Pleše li baletni majstor i u slobodno vrijeme?

Ne dogodi se često da netko od plesača zaboravi pokret, ali se može naći neka dobra anegdota.

- Jedna naša nacionalna prvakinja plesala je u 'Don Quijoteu'. Zagrijavala se prije toga i uletjela na pozornicu, u ulozi. Sve pršti od glazbe, ona pleše, a drugi plesači joj nešto pokušavaju reći. I onda je shvatila da je zaboravila skinuti šal sa struka koji joj je pomagao da održi toplinu i tako izašla na pozornicu. Ali jako elegantno ga se riješila – prisjeća se.

A pleše li baletni majstor i u slobodno vrijeme, ili se ipak nađe vremena za neki hobi? Barbanov kaže kako slobodnog vremena i nema previše, no da voli šetati, družiti sa svojim mačkama i psima, ali voli i kuhati.

- Kad želim nešto slatko, najradije si napravim pitu od jabuka – zaključuje.

