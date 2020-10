Bandić preuzima kultnu Jabuku

Upravo je spor voditelja 'Jabuke' sa zagrebačkim gradskim vlastima i gradonačelnikom Bandićem oko prostora i terase zadnjih nekoliko godina obilježio djelovanje tog zagrebačkog kultnog kluba otvorenog 1968.

<p>Zagrebačke gradske vlasti u srpnju su ponudile 30.000 kuna za otkup udjela udruge Glazbeno scenski klub (GSK) Jabuka u likvidaciji, suvlasnika kultnog zagrebačkog kluba, no tek nakon uplate će uslijediti dioba kupovnine, podmirenje troškova i zaključenje stečaja GSK-a Jabuka.</p><p>Kako se navodi u izvješću stečajnog upravitelja, početna cijena za otkup 1/11 poslovnog udjela udruge u klubu Jabuka na javnom pozivu iznosila je 13.112 kuna. Ističe se da je jedini ponuditelj bio 'Republika Hrvatska, Grad Zagreb, Gradonačelnik' čija je ponuda bila prihvaćena te je bio pozvan da nakon toga uplati kupovninu u cijelosti u roku osam dana.</p><p>No, prema zadnjem izvješću stečajnog upravitelja, to još u rujnu nije bilo učinjeno. 'Nema prijedloga za diobu sredstava do uplate kupovnine', navodi se u izvješću stečajnog upravitelja. Trgovački sud u Osijeku otvorio je stečajni postupak nad stečajnom masom iza udruge Glazbeno scenski klub (GSK) Jabuka u likvidaciji u ožujku prošle godine nakon čega je bilo zakazano ročište na ispitivanje tražbine vjerovnika.</p><p>Sudskom odlukom bilo je određeno i da se rješenje o tom stečaju upiše u sudski registar na poslovnim udjelima u društvu Glazbeni klub Jabuka koji upravlja tim klubom.</p><p>Kako se navodi u sudskoj odluci, udruga GSK Jabuka sama je predložila pokretanje stečaja navodeći da je rješenjem zagrebačkih vlasti krajem 2017. utvrđen njezin prestanak djelatnosti. No, u postupku likvidacije udruge utvrđeno je da je ona vlasnik 1/11 poslovnog udjela u Glazbenom klubu Jabuka, koji je iz ranijih razdoblja imao zadržanu dobit od nešto manje od 350.000 kuna.</p><p>Utvrđeno je i da taj udjel nije dovoljan za podmirenje dugova GSK Jabuke od koje je Grad Zagreb potraživao više od 140.000 kuna na temelju 'naknade za korištenje prostora na Jabukovcu 28 bez valjanog pravnog osnova'.</p><p>Upravo je spor voditelja 'Jabuke' sa zagrebačkim gradskim vlastima i gradonačelnikom <strong>Milanom Bandićem</strong> oko prostora i terase zadnjih nekoliko godina obilježio djelovanje tog zagrebačkog kultnog kluba, koji je otvorio svoja vrata 1968. da bi tijekom osamdesetih godina prošlog stoljeća postao omiljeni klub zagrebačkih rokera, pankera, darkera i drugih 'alternativnih' skupina.</p>