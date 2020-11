Njegov eklekti\u010dni glazbeni ukus ponovno je do\u0161ao do izra\u017eaja pa je biv\u0161i predsjednik tako slu\u0161ao rock institucije poput Brucea Springsteena i Boba Dylana, soul i jazz velikane Arethu Franklin, Milesa Davisa, B. B. Kinga, ali i repere poput Jay-Z-ja i Eminema, dok je izdvojio \u010dak dvije pjesme r'n'b dive Beyonce, koje mu puno zna\u010de.

Barack Obama: 'Ove pjesme su mi pomogle kad sam vodio SAD'

<p>Bivši američki predsjednik <strong>Barack Obama</strong> (59) tradicionalno već sa svojim simpatizerima i brojnim pratiteljima na društvenim mrežama dijeli svoje favorite kad su u pitanju knjige, filmovi i glazba.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ovog puta odlučio je predstaviti 20 pjesama koje su obilježile njegovih osam godina na mjestu prvog čovjeka SAD-a, a podijelio je i neke anegdote vezane uz druženja sa svjetskim zvijezdama i glazbenim legendama.</p><p>- Glazba je uvijek imala važnu ulogu u mom životu, a posebno za vremena dok sam bio predsjednik. Dok bih prolazio bilješke pred debate slušao sam Jay-Z-jevu 'My 1st Song' ili Franka Sinatru - 'Luck Be a Lady'. Za vrijeme dok smo boravili u Bijeloj kući, Michelle i ja pozvali smo Gloriju Estefan i Stevieja Wondera, Beyonce je otpjevala 'At Last' za naš prvi ples na inauguraciji, a Paul McCartney pjevao je Michelle istoimenu pjesmu Beatlesa... Prije nego što mi izađe knjiga želio sam s vama podijeliti neke od ovih anegdota i listu pjesama - napisao je Obama.</p><p>Njegov eklektični glazbeni ukus ponovno je došao do izražaja pa je bivši predsjednik tako slušao rock institucije poput Brucea Springsteena i Boba Dylana, soul i jazz velikane Arethu Franklin, Milesa Davisa, B. B. Kinga, ali i repere poput Jay-Z-ja i Eminema, dok je izdvojio čak dvije pjesme r'n'b dive Beyonce, koje mu puno znače.</p><p> </p>