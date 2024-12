Barack Obama podijelio svoju listu omiljenih filmova, knjiga i pjesama: Evo što preporučuje

Bivši američki predsjednik, Barack Obama (63), objavio je svoju tradicionalnu godišnju listu omiljenih knjiga, filmova i pjesama. Obama je na svom Instagram profilu podijelio njegovih top 10 filmova i knjiga te 25 omiljenih pjesama.

- Uvijek se radujem podijeliti svoj godišnji popis omiljenih knjiga, filmova i glazbe. Danas ću započeti s dijeljenjem nekih knjiga koje su mi ostale u sjećanju dugo nakon što sam ih pročitao - napisao je Obama.

Na popisu knjiga pronašli su se: 'The anxious generation' od Jonathana Haidta, 'Intermezzo' (Sally Rooney), 'Patriot' (Alexei Navalny), 'Orbital' (Samantha Harvey), 'The Anthropologists (Aysegul Savas), 'Stolen pride' (Arlie Russell Hochschild), 'In ascension' (Martin MacInnes), 'Growth' (Daniel Susskind), 'Someone like us' (Dinaw Mengestu) i 'The work of art' (Adam Moss).

Na popisu filmova pronašli su se: 'All we imagine as light', 'Conclave', 'The piano lesson', 'The promised land', 'The seed of the sacred fig', 'Dune: Part two', 'Anora', 'Didi', 'Sugercane' i 'A complete unknown'.

Na popisu omiljene glazbe pronašle su se pjesme Billie Eilish 'Lunch', 'Texas hold 'em' od Beyonce, 'Squabble up' od Kendricka Lamara, 'Si antes te hubiera conocido' od Karol G i brojne druge.