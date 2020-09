Barba Jure: 'Neću biti strog, bit ću realan. Ali raditi se mora!'

Jure za sebe kaže da je jednostavan čovjek te da mu je na pameti uvijek isto - živjeti kako je i do sada živio. Budućim farmerima poručio je da ostanu kakvi jesu te da budu tolerantni

<p>Uskoro kreće sedma sezona reality showa, koji od ove jeseni ima naziv 'Farma More i Maslina'. Gledatelje očekuju brojni noviteti, a jedan od njih je novi mentor Farme, <strong>Jure Čudina</strong>. On je vlasnik imanja koje u narednim mjesecima povjerava novim farmerima na čuvanje. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Domagoj Vida ima farmu crnih svinja</strong></p><p>Mentor Jure, ili kako ga mlađi naraštaji oslovljavaju barba Jure, za sebe kaže da je jednostavan čovjek te da mu je na pameti uvijek isto - živjeti kako je i do sada živio. Nastoji biti sretan s onime što radi, a o drugim stvarima ne razmišlja. Rodom je iz Pakoštana, a veliki dio života proveo je putujući svijetom radeći kao pomorac i ugostitelj skupljajući tako sa sobom razna znanja i iskustva.</p><p>- Čast mi je što mi je ove sezone pripala uloga mentora Farme jer je to jedna zaista velika odgovornost spram farmera i gledatelja i jako se veselim ovom novom izazovu u životu. Nikad nisam sumnjao u sebe što god da sam radio. Ovo mi je sada peti život, četiri su iza mene - ispričao je Jure za 24sata.</p><p>Osim mentora, ima još nekoliko novosti. Farme se između ostaloga u ovoj sezoni 'seli' s kontinenta u Dalmaciju. </p><p>- Nema tu lakše ili teže, bit će im onako kako će im biti. Raditi moramo, poštivati se moramo. Razlika je ta što je ovdje u Dalmaciji kamenita zemlja, škrta, a na kontinentu je debela zemlja. To je neka glavna razlika što se tiče samog rada, odnosno obrade zemlje, ali sve naravno ostaje na samim farmerima, kako će se oni truditi, tako će im i biti. Tu bih još dodao i samu razliku u klimi, koja je pogodnija za naše krajeve, a opet mogli bi se neki farmeri i iznenaditi kada okrene na buru… U svakom slučaju naši farmeri će iskusiti što sve donosi život na moru i koje to čari krije - objasnio je novi mentor.</p><p>Farma sada dolazi i u novom izdanju. Postaje moderna i luksuzna sa suvremenom tehnologijom. Čudina smatra kako će farmerima sva moderna tehnologija biti od velike pomoći u radovima. Nada se da će biti dobra ekipa, a od farmera očekuje da će biti složni i marljivi do kraja. </p><p>- Poručio bih im da ostanu onakvi kakvi jesu, da se ne mijenjaju. S obzirom na to da će neko izvjesno vrijeme provesti s osobama koje prije nikad u životu nisu vidjeli, neke životne vrijednosti bit će na cijeni, a to su tolerancija, strpljenje, životne mudrosti… - rekao je Čudina.</p><p>Govori kako neće biti strog prema kandidatima, već realan.</p><p>- Ako nešto nije dobro, ja ću reći da ne valja, ako je nešto dobro - to ću nagraditi.</p><p>Jure je siguran kako će kandidatima veliki izazov biti taj što će u ovoj sezoni postati i ribari. No tvrdi kako je svaki izazov pozitivan. </p><p>- Za jednog ribara je najbitnije da ima strpljenja, kao i u životu, jer tko čeka, taj i dočeka. Ne možeš uloviti ribu samo tako, treba biti strpljiv, čekati i samo čekati. A tko čeka taj i zna, taj je bogat i bit će ulova - objasnio je. </p><p>Za kraj nam je otkrio kako farmere u novoj sezoni očekuju raznovrsni uzbudljivi zadaci. </p><p>- Sve će se vidjeti već u prvim epizodama, a je li nešto teže ili lakše, to sami sebe zavaravamo. Raditi se mora! - zaključio je Jure.</p><p> </p><p> </p><p> </p>