Vraća se 'Farma' i seli na more: Postaje luksuzna, bit će i ribara

Jako se veselim novoj sezoni Farme, štoviše iz razloga što se sada selimo u Dalmaciju! Opijeni suncem i morem naši farmeri će zasigurno uživati u svojoj novoj avanturi, rekla je voditeljica Mia Kovačić

<p>Nakon nešto više od godine i pol pauze, reality show 'Farma' vraća se na Novu TV.</p><p>S novom, sedmom sezonom showa 'Farma More i Maslina' koja je započela sa snimanjem, dolazi i niz noviteta. Jedan od njih je da farma mijenja svoju dosadašnju lokaciju i seli se u srce Dalmacije. </p><p>No, osim nove lokacije Farma mijenja i svoje ruho. U dosadašnjim sezonama život na farmi odvijao se poput onoga od prije 100 godina, a sada 'Farma More i Maslina' predstavlja svoje novo izdanje - postaje moderna i luksuzna farma s tekućom vodom i suvremenom tehnologijom.</p><p>- S ovim zaokretom u produkciji koji donosi jedan potpuno novi doživljaj i uzbuđenje, novim farmerima obavljanje svakodnevnih zadataka, kao i sam život na farmi, bit će utoliko olakšan, no hoće li znati iskoristiti blagodati suvremenosti u obavljanju farmerskih zadataka, ostaje nam za vidjeti. U proteklim sezonama, farmeri su bili uspješni stočari i ratari, a sada će se upoznati s novom djelatnosti te postati i ribari - javljaju s Nove TV. I ove sezone, voditeljica će biti <strong>Mia Kovačić</strong> (38). </p><p>- Jako se veselim novoj sezoni Farme, štoviše iz razloga što se sada selimo u Dalmaciju! Opijeni suncem i morem naši farmeri će zasigurno uživati u svojoj novoj avanturi – a tko ne bi? - rekla je voditeljica Mia i dodala: 'Naravno, sve ono što je temelj naše Farme i dalje ostaje na svojoj vrijednosti – a to je da se cijeni i nagrađuju rad i sloga. Obraditi svoj vrt i prehraniti se vlastitim rukama je neprocjenjivo, a vidjet ćemo koliko će naši novi farmeri biti uspješni u tome'. </p><p>Farma je uspješni svjetski reality format koji je premijerno emitiran 2008. godine, a u Hrvatskoj su gledatelji imali priliku pogledati šest sezona showa.</p>