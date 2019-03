'Barbara drastično smršavila, a Danijela iznenadila dekolteom'

Glumac Borko Perić (38) i pjevačica Jelena Radan (44) pobijedili su u prvoj epizodi showa 'Zvijezde pjevaju' s pjesmom 'All of me' Johna Legenda. Ipak, nisu sve 'oči gledatelja' bile uprte u njih...

Foto: HRT

Mnogi su primijetili kako je voditeljica Barbara Kolar (48), koja je u standardnom voditeljskom duetu s Duškom Ćurlićem (51), vidno mršavija.

Foto: HRT

- Zgodna je Barbara. Lijepo je dotjerana... frizura, šminka, odjeća. Vidi se da je 'poradila' na liniji, drastično je smršavila - jedan je od mnogobrojnih komentara.

Foto: Instagram

Barbara ne krije da godinama 'vodi bitku' s kilama, a svojedobno je izjavila kako je naučila da se 'linija stvara za stolom, a ne u teretani'. Najviše uživa i u, kako kaže, dugim šetnjama sa svojom kujicom Lolom. Sredinom veljače objavila je fotografiju na koju je dobila komentare da je 'ispala ispijeno'.

Foto: Instagram

- Fotografija je trebala sačuvati osjećaj divnog dana, bez obzira na to kako sam ispala - komentirala je voditeljica.

Osim Barbare, u sinoćnjem showu pozornost je privukla i članica žirija Danijela Martinović (47). Njezin duboki dekolte nije prošao nezamijećeno među ljubiteljima showa.

Foto: HRT

- Što je to Danijela odjenula, haljinu ili bluzu? Nekako joj ne paše taj prenaglašeni seksepil uz 'vrckavost' kojom inače zrači - komentirali su neki gledatelji.