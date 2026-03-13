Barbara je ispala iz Survivora: Show me je naučio da budem više otvorena prema svijetu

Iza kandidata Survivora je prva eliminacijska borba u kojoj je izgubila Barbara Radić te ona napustila Survivor.

- Nisam uspjela, sva sam se zavezala, radila kolutove... - rekla je Barabra objašnjavajući poteškoću koju je imala u srednjem dijelu svoje posljednje igre u Dominikanskoj Republici.

U eliminacijskom izazovu borila se s Anom Modrušan koju je nominaralo žuto pleme, te nominiranim kandidatkinjama zelenog plemena – Dunjom i Majom. Nakon glasanja u žutom plemenu bilo je jasno da je najviše glasova dobila Ana Modrušan, dok je Roko kao kandidat s ogrlicom osobnog imuniteta direktno za eliminaciju odabrao Barbaru.

Ana Modrušan primila je odluku bez velikog uzbuđenja. Na pitanje je li ju pogodilo to što je prva nominirana, kratko je odgovorila:

- Nije, stvarno nije.

Iako je bila svjesna težine situacije, poručila je i da može ponuditi 'najbolju verziju sebe večeras'.

Barbara je, s druge strane, priznala da je naslućivala ovakav rasplet.

- Osjećao se 'vibes' da će mene nominirati i prihvaćam ono što dolazi - rekla je nakon što ju je Roko odabrao za dvoboj.

Objasnila je i da je svjesna kako neki u plemenu pokazuju više žara od nje:

- Mislim da drugi ljudi imaju više borbenosti nego ja iskreno, i možda drugi ljudi zaslužuju više biti ovdje nego ja.

U samoj eliminacijskoj borbi najbrže i najuvjerljivije reagirale su Dunja i Ana, koje su prve osigurale ostanak. Barbara je dobro krenula, ali se najviše mučila u srednjem dijelu zadatka, gdje se zapetljala na preprekama i izgubila prednost. Maja je to iskoristila i izborila povratak, dok je Barbara završila svoj put.

Na oproštaju je ostala mirna i pomirena s ishodom.

- Survivor me naučio da budem malo više otvorena prema svijetu i prema različitim karakterima ljudi i da budem otpornija na različite uvjete i energije oko sebe - poručila je na odlasku.