Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Doznajte što vas očekuje ovog petka 13. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Divlje pčele
RTL 20:15
Kad Vice u razgovoru s Čavkom pokaže pištolj, kako bi mu dao do znanja da nije laka meta, shvati što je učinila Tereza. Rajka dozna vijesti o sinu kojeg je napustila, dok Jakov postavlja zamku Antinom doušniku koji pokušava sabotirati rad zadruge. Zadruga je osnovana i Katarina dobiva neočekivanu ponudu.
La Promesa
HRT1 13:20
Barun De Valladares pridobije potporu mjesnih plemića, što uzruja Martinu, koja optuži Catalinu da je loša majka. Pía prizna Ricardu da joj je Santos prijetio. Alonso povuče Currov otkaz.
Crno more
NOVA TV 18:10
Michael, čovjek koji se predstavlja kao turist, javlja se Melini i otkriva da je Eleni usred “dvije kraljevine”: čajne (Fırtına) i stočarske (Koçari). Melina naređuje da se detaljno istraže Adil i Oruç, a njezine riječi najavljuju novu razinu igre: ako Eleni ne ode s njom, Melina će pokazati što znači prijetiti njezinoj kćeri i iskoristit će neprijateljstvo obitelji kao oružje.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Pljačka banke završava krađom osam milijuna dolara i smrtnim slučajevima. Hrvatska banda opljačkala je skladište i ubila zaštitare koji su tamo radili. Živ je ostao samo Lucas Perko, koji je ustrijeljen u rame dok je ekipa pobjegla s novcem.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Pripita Gloria sukobi se s Emilijem pred njegovom nećakinjom i prekori ga jer ju je izdao. Ana pokušava navesti ujaka da joj oda o kakvoj je tajni riječ, ali Emilio izbjegava njezina pitanja.
