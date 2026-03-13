Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak
2
Foto: rtl

Doznajte što vas očekuje ovog petka 13. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Kad Vice u razgovoru s Čavkom pokaže pištolj, kako bi mu dao do znanja da nije laka meta, shvati što je učinila Tereza. Rajka dozna vijesti o sinu kojeg je napustila, dok Jakov postavlja zamku Antinom doušniku koji pokušava sabotirati rad zadruge. Zadruga je osnovana i Katarina dobiva neočekivanu ponudu.

La Promesa 

HRT1 13:20

Barun De Valladares pridobije potporu mjesnih plemića, što uzruja Martinu, koja optuži Catalinu da je loša majka. Pía prizna Ricardu da joj je Santos prijetio. Alonso povuče Currov otkaz.

Foto: HRT

Crno more

NOVA TV 18:10

Michael, čovjek koji se predstavlja kao turist, javlja se Melini i otkriva da je Eleni usred “dvije kraljevine”: čajne (Fırtına) i stočarske (Koçari). Melina naređuje da se detaljno istraže Adil i Oruç, a njezine riječi najavljuju novu razinu igre: ako Eleni ne ode s njom, Melina će pokazati što znači prijetiti njezinoj kćeri i iskoristit će neprijateljstvo obitelji kao oružje.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Pljačka banke završava krađom osam milijuna dolara i smrtnim slučajevima. Hrvatska banda opljačkala je skladište i ubila zaštitare koji su tamo radili. Živ je ostao samo Lucas Perko, koji je ustrijeljen u rame dok je ekipa pobjegla s novcem.

Foto: You tube

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Pripita Gloria sukobi se s Emilijem pred njegovom nećakinjom i prekori ga jer ju je izdao. Ana pokušava navesti ujaka da joj oda o kakvoj je tajni riječ, ali Emilio izbjegava njezina pitanja.

IMA NOVU ULOGU FOTO Bio je zvijezda hit serije 'Zabranjena ljubav', proslavio se u inozemstvu. Evo gdje je sad
FOTO Bio je zvijezda hit serije 'Zabranjena ljubav', proslavio se u inozemstvu. Evo gdje je sad

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Večeras u seriji 'Divlje pčele' slijedi najbolniji trenutak dosad
DRAMATIČNA EPIZODA

Večeras u seriji 'Divlje pčele' slijedi najbolniji trenutak dosad

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.
Objavili detalje nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića
TRAGEDIJA U OBITELJI PJEVAČA

Objavili detalje nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića

Policija je objavila detalje tragedije u kojoj je život izgubio Dragan Lazić, brat folk pjevača Darka Lazića. Do nesreće je došlo oko 17 sati u srijedu, a jedan je vozač osumnjičen
Žera o Jozinoviću: Trebao je sve što ima uložiti u 10 pjesama pa tek onda puniti dvorane...
DAO MU SAVJET

Žera o Jozinoviću: Trebao je sve što ima uložiti u 10 pjesama pa tek onda puniti dvorane...

Rekao je kako on ne poznaje njegovu muziku, ali i kako je lijepo da je Jozinović stvorio svoje ime. Osvrnuo se i na otkazani koncert Tonyja Cetinskog u dvorani SPENS u Novom Sadu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026