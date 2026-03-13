Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Divlje pčele

RTL 20:15

Kad Vice u razgovoru s Čavkom pokaže pištolj, kako bi mu dao do znanja da nije laka meta, shvati što je učinila Tereza. Rajka dozna vijesti o sinu kojeg je napustila, dok Jakov postavlja zamku Antinom doušniku koji pokušava sabotirati rad zadruge. Zadruga je osnovana i Katarina dobiva neočekivanu ponudu.

La Promesa

HRT1 13:20

Barun De Valladares pridobije potporu mjesnih plemića, što uzruja Martinu, koja optuži Catalinu da je loša majka. Pía prizna Ricardu da joj je Santos prijetio. Alonso povuče Currov otkaz.

Foto: HRT

Crno more

NOVA TV 18:10

Michael, čovjek koji se predstavlja kao turist, javlja se Melini i otkriva da je Eleni usred “dvije kraljevine”: čajne (Fırtına) i stočarske (Koçari). Melina naređuje da se detaljno istraže Adil i Oruç, a njezine riječi najavljuju novu razinu igre: ako Eleni ne ode s njom, Melina će pokazati što znači prijetiti njezinoj kćeri i iskoristit će neprijateljstvo obitelji kao oružje.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Pljačka banke završava krađom osam milijuna dolara i smrtnim slučajevima. Hrvatska banda opljačkala je skladište i ubila zaštitare koji su tamo radili. Živ je ostao samo Lucas Perko, koji je ustrijeljen u rame dok je ekipa pobjegla s novcem.

Foto: You tube

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Pripita Gloria sukobi se s Emilijem pred njegovom nećakinjom i prekori ga jer ju je izdao. Ana pokušava navesti ujaka da joj oda o kakvoj je tajni riječ, ali Emilio izbjegava njezina pitanja.