Barbara Kolar: 'Ne razumijem ljude koji ne putuju i koji su zadovoljni tu gdje su čitav život'

Vjerojatno je i stvar karaktera, ali ja doista ne mogu razumjeti ljude koji ne putuju, ljude koji su zadovoljni tu gdje jesu cijeli život. Ne kažem da bih ja sad otišla negdje trajno živjeti, ali na pomisao koliki je taj naš planet ne mogu vjerovati da te baš ne svrbi vidjeti i osjetiti kako je negdje drugdje. Rekla je to televizijska i radijska voditeljica Barbara Kolar (52) u intervjuu na Top Radiju. Dotaknula se putovanja na Floridu, omiljenih destinacija te ostalih dosad nepoznatih detalja iz svog života.

Barbara dodanu vrijednost življenja vidi u putovanjima. Ona su, kaže, prilika da čovjek bude sa samim sobom te da pronađe neke svoje skrivene zakutke, bili oni pozitivni ili negativni.

- Na putovanjima čovjek shvati koliko je prilagodljiv, koliko je doista radoznao, a koliko bi trebao biti te koliko je nekad lijena mazga - rekla je Kolar za koju se benefit na putovanjima odnosi na broj stranih jezika koje čovjek govor i na količinu krajeva koje je posjetio.

- Ne mora ti se sve svidjeti. Išla bih svugdje i na neke destinacije koje me silno ne privlače na prvu. Pritom mislim da spoznavanje mjesta na kojima je puno bolje ili puno lošije nego kod nas stavlja čovjeka u realnu perspektivu možda svijeta i života - zaključila je.

Smatra da čovjek treba biti minimalno samostalan da bi mogao sam putovati.

- Da sam čekala u životu druge ljude, malo toga bih vidjela. Otići sam na godišnji odmor smatram apsolutnom privilegijom i to je nešto što prakticiram svake godine. Da ne odem sama negdje tjedan dana bila bih vjerojatno nesnosna osoba. U tom periodu se resetiram i postanem prihvatljiva za okolinu sljedećih 50 tjedana. Ima nešto divno u toj sebičnosti jer dan ti izgleda točno onako kako želiš. Ljudi koji nikada ne ugađaju sebi, mislim da nikada ne mogu ugoditi i drugima - rekla je voditeljica.

Barbara ističe prednosti i za putovanje u paru, ali i otkriva:

- Iskustvo putovanja uvijek je veće kada se podijeli s nekim, ali recimo London stvarno dobro poznajem i za to putovanje mi nitko ne treba. To je mjesto gdje se osjećam kao doma. Baš sam London girl i kad god bih bila loše raspoložena, otputovala bih u London - otkrila je Kolar.

Barbarino posljednje putovanje bilo je ono na Floridu. Povod putovanju bilo je održavanje IPW-a, najveće američke turističke konferencije koja se priređuje svake godine u drugoj američkoj saveznoj državi s ciljem da se američka turistička ponuda prezentira novinarima, influencerima, bookerima te agencijama diljem svijeta.

- Tamo nas je bilo oko četiri i pol tisuće što i nije toliko puno s obzirom na veličinu kongresnog centra koji navodno može primiti tri takva skupa. Prvi dio se odvijao u Orlandu i bilo je jako zanimljivo. Uz radni dio bilo je i onog zabavnog. Posjetili smo najveće atrakcije kao što su Disney World i Universal Orlando. Nakon toga sam sa svojom prijateljicom koja je došla iz Kalifornije posjetila Miami Beach, Miami i Key West - rekla je voditeljica pa otkrila kakva je atmosfera bila.

- Florida je republikanska država gdje je vjerojatno lakše kupiti oružje nego kikiriki, međutim uistinu nisam imala nikakvih loših iskustava. Sve je bilo jednostavno i mirno - priznala je.

Fotografije s Floride Barbara je nesebično objavljivala na društvenim mrežama. Posebnu pažnju privukao je opis jedne od njih – 'Vruće noći na Floridi'.

- To je naravno izvučeno iz konteksta i odnosilo se isključivo na temperaturu. Stalno je vruće, mislim 34 stupnja je za mene vruće. Vrijeme je promjenjivo, kao što je i kod nas, ali tamo se te promjene tri puta dogode na dnevnoj bazi - iz Sunca se odjedanput navuče takav prolom oblaka da svijet to nije vidio - rekla je uz smijeh Kolar pa otkrila kako joj je važan dio putovanja i gastro iskustvo.

- Probala sam tradicionalnu Key Lime pie, odnosno tortu od limete. Radim ju i ja doma te nije bitno drukčija od one američke. Očito sam pronašla neki dobar recept. Zanimljivo je da na Floridi uz morsku hranu uvijek poslužuju neki umak. Jela sam fantastičnih lignji s raznoraznim pikantnim umacima. Međutim, tamo je toliko vruće da ne dolaziš u napast jesti tešku hranu. Na putovanjima je najbolje posjetiti restorane gdje jedu lokalni ljudi – probat ćeš super hranu po povoljnijim cijenama i dobit ćeš jasan dojam o tamošnjoj kulturi - kaže Barbara.

Savršen odmor ljeti?

- Uvjeravaju me da su planine genijalne, ali ja to ne mogu i dalje percipirati. Meni je ljeto jednako more. More mi je sve. Samo igrom slučaja ne živim na obali. Na žalost, kod nas je nemoguće živjeti na moru, a na dnevnoj bazi raditi u Zagrebu. Mislim da nema do naše obale. Volim ljetovati u Grčkoj i razlog tomu nije što je grčko more ljepše od našeg. Ljubitelj sam otoka, bodulka sam u duši tako da su dalmatinski otoci za mene godišnji odmor - rekla je voditeljica pa otkrila top destinacije koje svatko mora posjetiti.

- Vraćamo se na dalmatinske otoke. Šteta putovati negdje daleko, ako nisi upoznao zemlju u kojoj živiš. Treba prvo upoznati svoju zemlju i na temelju toga raditi meritome kako je drugdje. Volim Rim koji je za ljetni đir odlična destinacija, tu je i Toscana, a bilo mi je lijepo i na Tajlandu. London i New York uvijek su moje top dvije destinacije. Zanimljivo, osobno nisam od Pariza - zaključila je.

Barbara vidi prednost u razvoju kongresnog turizma u Hrvatskoj.

- Kod nas se slabo ulaže u konferencijski turizam i još jedan problem je što nemamo smještajne kapacitete da dovedemo 4.000 ljudi u Zagreb. Radi se malo na razvoju te grane turizma, a imam osjećaj da to donosi popriličan novac, što od kotizacija, što od toga što ljudi potroše sa strane - objasnila je.

