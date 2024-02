Barbara Munjas prošle godine je pjevala sa zavojem: 'Izbacilo me iz takta, sada ću drugačije...'

Jesam li cijeli život maštala o odlasku na Eurosong? Iskreno, nisam, rekla nam je Barbara Munjas (35), pjevačica koja će se krajem veljače okušati na Dori. Barbara, inače bivša pjevačica grupe Gustafi, na Doru stiže s pjesmom "Nepobjediva", koju je opisala kao "odu zdravim ljubavnim odnosima koji jedva da postoje u današnje vrijeme, veselu pjesmu pozitivnog karaktera bez filozofije".

- Očekujem da ću se dobro zabaviti sa svojim timom i dobiti priliku da svoju glazbu i sebe predstavim široj publici u kojoj će se sigurno naći netko kome će se dopasti to što stvaram, a tko inače ne bi uspio doći do moje glazbe da nema Dore. Alternativna scena i glazba nisu pretjerano podržani u medijskom prostoru tako da je ovo divna prilika za spoj različitih svjetova - govori nam pjevačica o svojim očekivanjima.

Foto: Ira&John

Dora nije strani teren Barbari jer se ona u ovom natjecanju već okušala prošle godine s pjesmom "Putem snova".

- Sigurna sam da bi odlazak na Eurosong sa sobom donio neku novu razinu odgovornosti i uzbuđenja. Vjerujem da mora biti fantastično biti dio jedne tako ogromne produkcije i nastupati na tom spektaklu, ali isto tako smatram da za to treba biti mentalno spreman jer te u suprotnom to sve pojede i smrvi - kaže nam Barbara.

Foto: Ira&John

A ono što mnoge pojede je trema. Kako su iza Barbare već godine i godine nastupa i koncerata, treme se oslobodila.

- Uglavnom nemam tremu, više su to neko uzbuđenje i odgovornost da izvedem nastup najbolje što mogu, to sve nestane s prvim taktovima pjesme. Neke nove, iznenadne situacije me ponekad mogu malo dodatno uznemiriti, ali sve je uvijek rješivo - kaže nam pjevačica, kojoj se prošle godine dogodila upravo jedna od tih, neočekivanih situacija.

Prije generalne probe pokušala je istjerati prehladu inhaliranjem vrućom vodom, no kad je lonac primakla glavi, sve je prolila po sebi, a vrela voda napravila joj je golemi plik na nozi. Zbog toga je nekadašnja pjevačica nastupila bosa, s nogom u zavoju.

- S obzirom na lanjsko iskustvo, znam koje su me stvari izbacivale iz takta tako da ću si ove godine u startu olakšati život - govori ona.

Foto: Ira&John

Za natjecanje se sprema već dugo, a zna se da za plasman na Eurosong nije važna samo pjesma - ulogu igraju i scenski nastup, cjelokupni dojam te, naravno, modna kombinacija. Barbara nam nije mogla otkriti što će nositi, ali kaže da već ima plan.

- Evo, napokon mogu reći da sam kompletirala look te da je zadnji dio koji je nedostajao napokon na putu prema meni. Moglo bi se reći da sad imam sve - govori pjevačica.

Također nam je prokomentirala Let 3 i prošlogodišnji hit "Mamu ŠČ".

- Mislim da je Let 3 bio pun pogodak, autentično, drukčije, svoje. Osvaja me kad ljudi ne podilaze tuđim željama, nego tjeraju priču po svom - zaključila je Barbara.