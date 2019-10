Barbara nije dala Dominu da je dira, on se naljutio: Nabijem te

Domino u showu 'Ljubav je na selu' je, iako je ranije svojoj dami obećao zajedničko druženje, na kupanje otišao sam.

- Skupa smo trebali ići… Opet si mi 'izigrao' dogovor - zamjerila mu je Barbara stigavši na plažu. Barbara mu se konačno pridružila u moru, no nestašni farmer pod vodom se malo previše zaigrao, a kad mu njegova odabranica to zamjerila, branio se da ne zna o čemu govori.

- Imao sam dojam da nam je cijelo vrijeme ugodno u vodi - komentirao je zbunjeno.

Srećkova i Antonijina ljubavna idila traje i dalje, a posljednji dan na putovanju iskoristili su za romantičnu šetnju gradom i kupnju suvenira.

- Sviđamo se jedno drugom, privlačimo se. Imali smo prekrasan dan - bio je zadovoljan farmer.

- Svakim sam danom sve više zaljubljena u njega - dodala je i Antonija.

Trenerica Darinka na Hvaru će Ivu natjerati na novu fizičku aktivnost, ovaj put plivanje, no i ovaj ju je put uspio naživcirati. I dok je ona već naveliko plivala, Ivo se premišljao hoće li ući u vodu, pa mu je opet prigovorila zbog nedostatka kondicije i natjerala ga da otpliva do udaljene bove.

- Još jednom sam bila u pravu - naglasila je farmerica.

Ruže cvjetaju i u odnosu Dunje i Daniela koji su zadnje trenutke na odmoru odlučili provesti igrajući minigolf.

- Za svaki udarac koji napraviš, duguješ mi jedan poljubac - tepao joj je Daniel. Kao pobjednica je ipak izašla Dunja, a Daniel je za kaznu morao napraviti 25 sklekova dok je ona sjedila na njemu.

Za još veću sreću Antoniji je nedostajao samo blagoslov obitelji pa je Srećka odvela na upoznavanje s roditeljima, sestrom i najboljom prijateljicom, a oni su već na prvi pogled zaključili da Antonija blista.

- Srećko, dobro djeluješ na nju - pohvalila ga je prijateljica Luce. Nakon prigodne zdravice i razmjene poklona, stiglo je vrijeme za pitanja o njegovim namjerama.

- Nisam nimalo nervozan. Antonijina obitelj je jako draga - priznao je Srećko.

- Ja mislim da se ona zaljubila. I to ne malo nego puno - bila je kratka Antonijina mama, dok je Antonija iskreno priznala da je Srećko prvi dečko kojeg je dovela kući.

- Srećko, nas kao roditelje zanima kako vi vidite svoju vezu i gdje to sve vodi? Je li to ozbiljno? - upitao je tata.

- Antonija je ozbiljna, ali ja uvijek idem korak po korak. Nećemo brzati - kazao je Srećko i njegova dama se složila s njim.

- Mislim da bi Srećko bio dobar zet - priznala je Antonijina mama, a nakon pohvala upućenih potencijalnom zetu mogli su samo jedno – ponovno nazdraviti i uživati u zajedničkom ručku.

- Osjećao sam se normalno, kao da sam na roštilju kod kuće s prijateljima Hrvatima ili obitelji - komentirao je farmer.

Kako bi joj se iskupio što je bez nje otišao na plažu, Domino je Barbaru počastio koktelom, no ona preko nekih stvari koje su se dogodile tog jutra nije mogla prijeći.

- Ljuta sam jer si me pipkao u moru… Meni je to malo jadno - rekla mu je iskreno, no farmer se branio da se nije bunila dok su bili u vodi te da mu je neprestano prigovarala da nije dovoljno romantičan, a sad kad to pokušava biti, ona opet nije zadovoljna.

- Već je bilo tih situacija da prekida komunikaciju kad čuje nešto što mu se ne sviđa - komentirala je Barbara Dominovu ljutnju. Ipak, Dominu je prekipjelo pa je Barbari poručio: 'Ma nabijem te na k***c' i odmahnuo rukom.

Nakon prvih brzih spojeva, putovanja na daleke farme i romantičnih putovanja stiglo je vrijeme da voditeljica Marijana Batinić farmere i njihove odabranike dočeka na završnom zajedničkom okupljanju, a zanimale su je baš sve pikanterije o njihovim odnosima.

Prvi su na redu bili Ivo i Darinka. Iako su rekli da im je na romantičnom putovanju bilo i više nego lijepo, Darinka je priznala: ''On nije čovjek za mene. Ne treba mi čovjek kojeg ja moram gurati''.

- Mislim da sam ja pravi čovjek za Darinku, samo ona to još ne zna - s druge strane bio je uvjeren Ivo.

Marijani su se ubrzo pridružili Barbara i Domino koji još uvijek nisu iza sebe ostavili situaciju s plaže. I dok je farmer komentirao kako mu je Barbara svojim ponašanjem i koketiranjem dala povoda, ona je s druge strane to i dalje smatrala neprimjerenim.

- Ja znam da ima žena na ovom svijetu koje bi bile presretne da budu sa mnom - kazao je Domino, dok je Barbara dodala da ona sigurno nije jedna od njih.

Na redu je bio Jack koji je stigao sam, bez Ane, priznavši da prema njoj više ne osjeća ništa. Ubrzo nakon njega stigla je i ''odbjegla nevjesta'', kako ju je nazvala Marijana.

- Jack kod mene nema apsolutno nikakve šanse. Da je zadnji muškarac na ovom svijetu, i dalje ne bi imao šanse - kazala je iskreno.

Srećko i Antonija Marijani su još jednom potvrdili svoju sreću, baš kao i Daniel i Dunja, no mlada je farmerova odabranica ipak priznala da ju je zasmetao odnos Daniela i Tanje.

- Moram je pokušati uvjeriti da će s njom biti drugačija - kazao je Daniel.

